FK RFS - Ajax op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op donderdag 23 januari 2025 neemt Ajax het op tegen FK RFS in de Europa League. De wedstrijd wordt gespeeld in Letland en is een belangrijke ontmoeting voor beide teams. Ajax, dat momenteel op de elfde plaats staat in de competitie, zal proberen hun recente goede vorm voort te zetten.

Hoe laat begint FK RFS - Ajax?

De wedstrijd tussen FK RFS en Ajax begint om 21:00 uur. De UEFA heeft de Roemeen Marian Barbu aangesteld als scheidsrechter bij het duel.

Op welke zender is FK RFS - Ajax te zien?

De Europa League-wedstrijd tussen FK RFS en Ajax wordt live uitgezonden op Ziggo Sport. Ziggo Sport is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. Voor niet-Ziggo-klanten is de wedstrijd te zien via Ziggo Sport Free. Sinds januari 2025 kunnen niet-abonnees van Ziggo ook zonder account de Europese wedstrijden van Nederlandse clubs streamen, op één uitzondering na.

Recente prestaties van FK RFS en Ajax

FK RFS heeft het moeilijk in hun recente wedstrijden. Ze verloren van Maccabi Tel Aviv (2-1) en PAOK (0-2), en speelden gelijk tegen Anderlecht (1-1) en Galatasaray (2-2). Ajax daarentegen heeft een betere reeks achter de rug met overwinningen op Heerenveen (0-2), RKC (2-1), Sparta (0-2), en Telstar (2-0), hoewel ze verloren van AZ (2-0).