Go Ahead Eagles - FC Twente op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op woensdag 15 januari 2025 nemen Go Ahead Eagles en FC Twente het tegen elkaar op in de achtste finale van de KNVB Beker. De wedstrijd wordt gespeeld in De Adelaarshorst, de thuisbasis van Go Ahead Eagles. Hieronder lees je waar en hoe laat de wedstrijd te zien is.

Hoe laat begint Go Ahead Eagles - FC Twente?

De aftrap van de bekerwedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Twente is om 18:45 uur. De KNVB heeft scheidsrechter Danny Makkelie aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender is Go Ahead Eagles - FC Twente te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN 2. ESPN 2 is beschikbaar voor abonnees met een aanvullend ESPN-pakket. Controleer bij je provider op welk kanaal ESPN 2 te vinden is.

Recente prestaties van Go Ahead Eagles en FC Twente

Zowel Go Ahead Eagles als FC Twente schoten uit de startblokken na de winterstop. Vrijdagavond trapten de Deventenaren tegen Fortuna Sittard het nieuwe Eredivisiejaar af. In Sittard wist de ploeg van trainer Paul Simonis met 0-3 te winnen, door drie treffers van Jakob Breum. FC Twente rekende zondagmiddag in de eigen Grolsch Veste af met Willem II. Sem Steijn had met drie treffers een belangrijk aandeel in de 6-2 overwinning.

Onderlinge historie

Van de laatste vijf onderlinge ontmoetingen wist Go Ahead Eagles eenmaal te winnen. Drie keer ging FC Twente er met de winst vandoor in de laatste onderlinge wedstrijden. Een van de ontmoetingen eindigde in een gelijkspel. De meest recente ontmoetingen tussen de Deventenaren en de Tukkers in De Grolsch Veste eindigde in 3-2 voor FC Twente.