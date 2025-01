Hakim Ziyech voert gesprekken met opvallende club: transfer reëel

is in gesprek met Al Nasr uit Dubai, zo weet Voetbal International zaterdagmiddag te melden. De voormalig speler van Ajax en FC Twente lijkt Galatasaray daarmee al na anderhalf jaar te verlaten. Een hereniging met een oude bekende lonkt voor de Marokkaan.

Hoewel er nog niets rond is, voert Ziyech volgens VI ‘serieuze gesprekken’ met Al Nasr, de club waar Alfred Schreuder momenteel aan het roer staat. “De twee kunnen sinds hun gezamenlijke periode bij Twente goed met elkaar en onderhouden nog altijd een goede relatie. Schreuder zou Ziyech graag hebben bij zijn club en daar worden nu gesprekken over gevoerd”, weet VI. Ook andere clubs houden de situatie van de aanvaller annex middenvelder in de gaten. Al Nasr staat momenteel vijfde in de competitie van Dubai.

Het lijkt erop dat Ziyech mag vertrekken bij Galatasaray, waar hij beschikt over een aflopend contract. De kans is reëel dat zijn contract wordt ontbonden, zodat de weg vrij is om naar Dubai te verhuizen. Ziyech komt in Turkije nauwelijks in actie: dit seizoen speelde hij pas vijf competitiewedstrijden. Vorig jaar waren dat er achttien, waarin hij zes keer wist te scoren.

In verband gebracht met Ajax

Ziyech wordt al langer in verband gebracht met een vertrek bij Galatasaray. De Marokkaan werd zelfs gelinkt aan een terugkeer naar Ajax, maar tot concrete belangstelling kwam het niet. Ziyech maakte furore in de Eredivisie bij sc Heerenveen, FC Twente en Ajax. Via laatstgenoemde wist de linkspoot een transfer naar Chelsea af te dwingen. Na een wisselvallige periode in Londen verhuurden The Blues Ziyech aan Galatasaray, dat hem afgelopen zomer definitief inlijfde.

