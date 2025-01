Haller neemt Utrecht bij de hand en dompelt RKC in rouw

FC Utrecht heeft in de achtste finales met moeite weten af te rekenen met RKC Waalwijk, het is 2-1 geworden. De Domstedelingen kwamen nog op achterstand, maar invaller nam zijn ploeg bij de hand en zorgde er hoogstpersoonlijk met twee treffers voor dat zij mee mogen in de loting van aanstaande vrijdag.

De eerste helft begon relatief saai. In een koud en sfeerloos Mandemakers Stadion leken beide ploegen eerst aan elkaar te willen wennen om vervolgens toe te slaan in de omschakeling. Het duurde uiteindelijk een kwartiertje voordat de openingstreffer viel, hij kwam op naam van Richonell Margeret. De RKC-vleugelspeler ontving de bal in de diepte en wist hem koeltjes af te ronden.

Er werd gevlagd voor buitenspel, maar al snel werd duidelijk dat dat niet het geval was. Videoscheidsrechter Joey Kooij kwam op de lijn en vertelde aan Jeroen Manschot dat het doelpunt wél moest tellen. Zo maakten RKC en FC Utrecht voor het eerst kennis met de on-field-decision. Manschot zijn stem was door heel het stadion te horen en zorgde voor vreugde, want hij sprak de magische woorden: ‘Het doelpunt is geldig.’

Het enige noemenswaardige in de eerste helft was de gele kaart voor Zidane Iqbal. De behendige middenvelder is nu geschorst voor de volgende bekerwedstrijd.



Donderpreek en goals

In de rust zal Ron Jans wel een donderpreek hebben gegeven, want het was al heel snel raak voor FC Utrecht in de tweede helft. Sébastien Haller kwam binnen de lijnen en wist binnen dertig seconden de bal achter Jeroen Houwen te tikken en het bomvolle uitvak te laten juichen.

Een half uur later - in de tussentijd gebeurde er niks opvallends - wist Haller opnieuw te scoren, ditmaal vanuit een strafschop.

Vlak voor tijd ontplofte het kleine aantal RKC-fans dat aanwezig was vanwege de 2-2, maar Jeroen Manschot zette een streep door de treffer. Er werd namelijk een overtreding gemaakt in aanloop naar het doelpunt, waardoor FC Utrecht opgelucht adem haalde en zich alsnog kan gaan opmaken voor de kwartfinales.

De loting voor de volgende ronde is op vrijdagmiddag om 17:00 uur.