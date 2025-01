Hélène Hendriks houdt iedereen lang in spanning, maar heeft dan geweldig nieuws over Merel Ek

Merel Ek is in verwachting van haar eerste kind. Dat maakte de politiek verslaggeefster van Hart van Nederland dinsdagavond bekend in het programma De Oranjewinter. Ek is in verwachting van een jongetje.

De uitzending van dinsdagavond stond voor een belangrijk deel in het teken van het geweldige nieuws voor Ek. Hélène Hendriks had al aangekondigd dat er sprake was van ‘breaking news’ en met een aftelklok hield de presentatrice van het programma de kijkers in spanning. Maar toen het zover was deed Hendriks niet langer geheimzinnig. Sterker nog: ze haalde in eerste instantie een rompertje met het logo van Vandaag Inside, De Oranjezondag én De Oranjewinter tevoorschijn, gevolgd door een goedgevulde luiertas. Je raadt het al: cadeautjes voor Ek, die met een grote glimlach bevestigde dat ze in verwachting is van haar eerste kindje.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Merel Ek bedankt Rafael van der Vaart voor fraaie geste: 'Dat was zó lief'

“Bijna op de helft, bijna twintig weken”, zo vertelde de politiek verslaggeefster. Rutger Castricum, die eveneens te gast was in het programma, viel op dat Ek veel met haar broek bezig was. “Ik ben niet heel dik, maar m’n broek past dus oprecht niet meer. De zwangerschapsbroek die ik had gekocht, zakt de hele tijd af”, aldus een lachende Ek, die vervolgens verklapte dat ze in verwachting is van een jongetje. Het is het volgende heugelijke nieuws voor Ek. Vorig jaar oktober mocht ze tijdens Het Gouden Televizier-Ring Gala nog de award voor Talent van het Jaar in ontvangst nemen.

Geweldig nieuws: Merel Ek is in blijde verwachting van haar eerste kindje. ❤️#deoranjewinter pic.twitter.com/zl1Ge5mxEC — Vandaag Inside (@vandaaginside) January 14, 2025

Bekijk hieronder het fragment uit De Oranjewinter.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen vertelt heel eerlijk wat hij van afwijzing Hans Kraay vindt

Johan Derksen begrijpt goed dat Hans Kraay junior niet is ingegaan op het aanbod van Vandaag Inside om René van der Gijp op woensdag te vervangen.