Merel Ek bedankt Rafael van der Vaart voor fraaie geste: 'Dat was zó lief'

Merel Ek heeft vrijdagmorgen in De 538 Ochtendshow haar dankbaarheid richting Rafael van der Vaart uitgesproken. De voormalig profvoetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en het Nederlands elftal was donderdagavond aanwezig in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam om zijn partner Estavana Polman bij te staan tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala 2024. Polman was evenals Ek genomineerd voor de Ring Talent. Die ging uiteindelijk naar Ek, die door Van der Vaart werd ondersteund op haar route richting het podium.

Ek was donderdagavond een opvallende verschijning tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. Twee avonden ervoor liet de politiek verslaggeefster van Hart van Nederland in Vandaag Inside al weten dat ze haar jurk voor het gala klaar had liggen, maar ze vertelde natuurlijk nog niet hoe ze uiteindelijk in Carré zou verschijnen. Dat deed ze in een opvallende jurk. “Ja weet je, het is één keer. Als politiek verslaggever draag je toch altijd een beetje van die pakken en niet zo opvallende kleding. Nu mocht het één keer en dacht ik: dan doe ik het goed ook”, zo vertelde Ek vrijdagmorgen op de radio.

Het dragen van zo’n jurk is wel een hele uitdaging op zich, zo moest Ek eerlijk bekennen. Niet voor niks schoot Van der Vaart haar te hulp toen door Eva Jinek bekend was gemaakt dat zij de Televizier-Ring Talent had gewonnen. “Ik liep in een roes naar het podium toe. Ik had geen idee wat ik had gezegd”, vertelde Ek, alvorens in te gaan op de hulp van de oud-voetballer. “Ja, zó lief. Ik was zó blij ook. Met die hakjes en trapjes overal… Nee, het was echt heel lief dat hij even hielp”, zo klonk het.

Geen afterparty in Carré voor Ek

De presentatoren van De 538 Ochtendshow wilden weten hoe het er na afloop van het gala aan toeging. Was er een grote afterparty? “Je moet dus alle pers te woord staan daarna, dus je bent tot een uur of elk daarmee bezig. Het is wel heel vol, maar het was zó warm daar. Ik ben eigenlijk gelijk weggegaan, lekker gewoon drankjes doen in de stad met collega’s”, aldus Ek, die vóórdat ze haar uitverkiezing ging vieren nog wel even snel van outfit wisselde. “Het was harstikke mooi, maar het was ook een crochet (gehaakt materiaal, red.). Die mocht ook wel weer uit na een uurtje of vier”, zo lachte Ek.

Ek bespreekt haar toekomstplannen

Ek, die regelmatig als bargast haar opwachting maakt in Vandaag Inside, ging ook nog even in op haar toekomst. Ze heeft voorlopig geen plannen om een andere kant op te gaan. “Voorlopig blijf ik gewoon lekker politiek verslaggeven. Je moet zo’n ring ook weer niet teveel naar je hoofd laten stijgen. Het is een hartstikke mooie waardering, maar het is wel een waardering voor wat je nu doet. Misschien moet ik dat gewoon blijven doen.” Het idee om een talkshow te gaan presenteren wuift ze voorlopig weg. “Ik weet helemaal niet of ik daar wel zin in heb. Ik vind het heerlijk wat ik nu doe in Den Haag. Ik sta elke dag in de storm van het nieuws, ik mag iedereen daar bevragen. Dat vind ik op dit moment echt het leukste om te doen. Laat mij dat nog maar lekker doen voorlopig.”

