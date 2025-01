Heracles Almelo - Sparta Rotterdam op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Aanstaande zaterdag 11 januari 2025 staat de ontmoeting tussen Heracles Almelo en Sparta Rotterdam op het programma. De wedstrijd in de Eredivisie begint om 16:30 uur en wordt gespeeld in het Asito Stadion in Almelo. Voor de fans die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, wordt de wedstrijd live uitgezonden op ESPN 2.

Hoe staan Heracles Almelo en Sparta Rotterdam ervoor in de Eredivisie?

Heracles Almelo staat momenteel op de vijftiende plaats in de Eredivisie met veertien punten uit zestien wedstrijden. De ploeg heeft een doelsaldo van min vijftien. In hun laatste vijf wedstrijden wisten ze slechts één keer te winnen, tegen NEC (1-0), en speelden ze tweemaal gelijk.

Sparta Rotterdam bevindt zich op de zestiende plek met twaalf punten uit zeventien wedstrijden en een doelsaldo van min twaalf. De Rotterdammers hebben het moeilijk en zijn al acht wedstrijden op rij zonder overwinning, met hun laatste wedstrijd eindigend in een 0-2 nederlaag tegen Ajax.

Onderlinge historie

De laatste ontmoetingen tussen Heracles Almelo en Sparta Rotterdam waren spannend. De meest recente wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel op 11 augustus 2024. Daarvoor won Heracles met 1-2 in Rotterdam op 6 april 2024. De teams zijn dus aan elkaar gewaagd.