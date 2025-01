Invaller helpt Go Ahead Eagles in blessuretijd langs dapper spelend FC Groningen

Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond op de valreep drie punten veilig weten te stellen tegen FC Groningen: 2-1. Lange tijd leken beide ploegen af te stevenen op een gelijkspel in De Adelaarshorst, maar invaller tekende in blessuretijd alsnog voor de beslissende treffer.

Go Ahead kent een geweldige start van het nieuwe kalenderjaar. De Deventenaren begonnen 2025 met een klinkende 0-3 uitoverwinning op Fortuna Sittard en gaven die zege midweeks een passend vervolg in het bekertoernooi. Op De Adelaarshorst werd FC Twente na een 0-1 achterstand met 3-1 verslagen, waardoor de ploeg van Simonis doordrong tot de kwartfinales. In Groningen verliep de start van het nieuwe jaar wat stroever: vorige week werd, tot ongenoegen van het eigen publiek, in de Euroborg met 0-0 gelijkgespeeld tegen Almere City.

Twee opvallende doelpuntenmakers in de eerste helft

De start van het duel was voor Go Ahead, dat al binnen vijf minuten op voorsprong kwam. Uitgerekend Oliver Antman, die in het rampseizoen 2022/23 nog twaalf wedstrijden voor FC Groningen speelde, tekende op aangeven van Jakob Breum voor de 1-0. Groningen liet het er echter niet bij zitten en werd onder meer via winteraanwinst Mats Seuntjens, die zijn basisdebuut maakte, gevaarlijk. Eagles-doelman Jari De Busser bracht echter redding op een fraaie poging van afstand. Na een halfuur spelen was het echter toch gelijk: Seuntjens zette voor op Brynjólfur ‘Binni’ Willumsson, die bij de tweede paal raak kopte. De IJslander is uiteraard het jongere broertje van Willum Thór Willumsson, die tot afgelopen zomer de kleuren van Go Ahead verdedigde en zijn brood tegenwoordig in Engeland verdient bij Birmingham City. Go Ahead kreeg kort na de gelijkmaker twee grote mogelijkheden om weer op voorsprong te komen, maar Etienne Vaessen hield zijn doel met enige hulp van de lat schoon waardoor beide ploegen met een 1-1 ruststand de kleedkamers opzochten.

Invaller Smit vlak voor tijd matchwinner

De tweede helft ging het lange tijd gelijk op, maar waren grote kansen lange tijd schaars. In de slotfase vloeiden de krachten langzaam weg uit de Groninger elf en drong de thuisploeg steeds verder aan. De officiële speeltijd was al verstreken toen Smit de bal na een klutssituatie voor zijn voeten kreeg en via een tegenstander alsnog de 2-1 binnen werkte. Met de late zege blijft Go Ahead prima meedraaien in de subtop van de Eredivisie. De ploeg van trainer Paul Simonis blijft zevende, met 31 punten uit negentien duels. Groningen moet daarentegen vooral naar beneden blijven kijken. De promovendus blijft veertiende met zeventien uit achttien en staat maar vier punten boven de degradatiestreep.