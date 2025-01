PEC chagrijnig na besluit KNVB en IFAB over arbitrale flater: 'Tot onze grote verbazing...'

PEC heeft niet alleen bij de KNVB, maar ook bij de IFAB een verzoek geneerd zien worden omtrent de goal van Nick Fichtinger (1-2) tegen RKC op vrijdag 20 december 2024. In een statement laten de Zwollenaren weten zeer teleurgesteld te zijn over het besluit.

Vlak voor de winterstop trad PEC aan in Waalwijk om een duel tegen RKC af te werken. De thuisploeg nam snel de leiding, maar een strafschop van Dylan Vente zorgde voor een 1-1 ruststand. Lang bleef die stand op het bord staan, totdat Fightinger in de 90ste minuut een afgeslagen bal uit een hoekschop op de pantoffel nam en voor de 1-2 zorgde. Het verdict van scheidsrechter Edwin van de Graaf was echter: buitenspel.

Dat is helemaal niet mogelijk bij een hoekschop. PEC voelde zich bestolen en klopte bij de KNVB aan. De ploeg van Johnny Jansen wilde de wedstrijd bij een 1-2 stand uitspelen, maar daar ging de nationale voetbalbond niet mee akkoord. Na dat nieuws stapte PEC naar de IFAB (The International Football Association Board) om nog een protest in te dienen. De uitkomst bleef echter hetzelfde: de wedstrijd is definitief in 1-1 geëindigd.

De KNVB zou overleg hebben gehad met de IFAB om tot deze beslissing te komen. "Tot onze grote verbazing blijft de KNVB na overleg met de IFAB bij haar besluit om het doelpunt niet goed te keuren. De KNVB geeft aan dat de scheidsrechter de spelregels juist heeft toegepast, en er alleen een foutieve beoordeling is gemaakt."

Andere medewerkers van de Nederlandse voetbalbond gaven PEC hun gelijk, maar daar heeft de club niks aan. De Zwollenaren laten het hierbij. "Ondanks dat dit besluit haaks staat op hetgeen functionarissen van de KNVB hebben aangegeven, zien we als club helaas geen serieuze mogelijkheid om dit besluit van de KNVB (elders) succesvol aan te vechten en zullen we ons als club hierbij neer moeten leggen."

