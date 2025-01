KNVB maakt bekerprogramma bekend: kraker tussen PSV en Feyenoord op impopulair tijdstip

De KNVB heeft het programma voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker bekendgemaakt. Het mooiste affiche, tussen PSV en Feyenoord, wordt op woensdag 5 februari afgewerkt en begint al om 18.45 uur. Dat zal ongetwijfeld voor de nodige scheve gezichten zorgen.

Het is enigszins opmerkelijk dat de KNVB voor dit impopulaire tijdstip kiest voor het meest aansprekende affiche in de kwartfinales van de KNVB Beker. Vooral supporters van Feyenoord uit Rotterdam en omstreken zullen niet te spreken zijn over het feit dat het duel al om 18.45 uur begint, mede doordat de fans dan vroeg zullen moeten vertrekken om op tijd aan te komen in het Philips Stadion.

Later op de avond, om 21.00 uur, neemt Go Ahead Eagles het in de eigen Adelaarshorst op tegen vv Noordwijk. De bekerronde wordt dinsdag 4 februari om 20.00 uur afgetrapt in het Asito Stadion door Heracles Almelo en FC Utrecht, terwijl de kwartfinales worden besloten in het AFAS Stadion op donderdag 6 februari om 20.00 uur. AZ neemt het dan in eigen huis op tegen reuzendoder Quick Boys, dat dit bekertoernooi al afrekende met Almere City, Fortuna Sittard en sc Heerenveen.

De laatste wedstrijd heeft ook consequenties voor het duel van AZ met PEC Zwolle. Dat stond voor zondag 9 februari om 12.15 uur op het programma, maar is door het midweekse bekerprogramma verzet naar 16.45 uur op diezelfde zondag.

De vier kwartfinales in de TOTO KNVB Beker

Dinsdag 4 februari, 20.00 uur:

Heracles Almelo - FC Utrecht

Woensdag 5 februari, 18.45 uur:

PSV - Feyenoord

Woensdag 5 februari 21.00 uur:

Go Ahead Eagles - vv Noordwijk

Donderdag 6 februari, 20.00 uur:

AZ - Quick Boys

