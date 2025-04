Noa Lang wordt op trainingscomplex PSV opgewacht door twee mannen

Op het trainingscomplex van PSV werd deze week op een bijzondere manier begroet door twee fans van zijn oude werkgever Club Brugge. De supporters stonden te wachten met een groot spandoek, waarop ze hun enthousiasme en verlangen om het trainingsshirt van Lang te bemachtigen duidelijk maakten.

Het moment werd door de speler zelf vastgelegd en geplaatst op zijn Instagram-kanaal, waar hij het spandoek en de fans in beeld bracht. “Noa Lang, ik ben een Brugesboy. Ik kom uit Brugge voor mijn idool! Legend. Mijn droom: jouw shirt”, stond op het spandoek dat een van de twee mannen omhooghield. Lang beloofde dat hij het shirt zou geven aan de fan, zo is te horen op de video.

Artikel gaat verder onder video

De fans hadden overigens niet helemaal uit Brugge te hoeven komen om Lang te zien, want de aanvaller keert zondag voor even terug naar België. Hij gaat de aftrap verrichten van het duel tussen Club Brugge en KRC Genk, dat om 18.30 uur begint.

LEES OOK: Noa Lang maakt excuses – ondanks galavoorstelling PSV gaat het daarover

Op X deelde Club Brugge zaterdag een video met beelden van de speler van PSV, met als tekst: '𝐍𝐨𝐚𝐧𝐨 is backkk!' De markante voetballer kijkt zelf enorm uit naar zijn rentree in België. "Beste supporters, zondag kom ik weer naar huis. Ik geef de aftrap voor de wedstrijd tegen Genk, een wedstrijd waarin we de ploeg naar drie punten moeten schreeuwen. Ik hoop dat jullie in vorm zijn, zoals jullie dat altijd waren toen ik er speelde. Ik heb er heel veel zin, tot zondag, groetjes Noa!"

