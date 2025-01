Liverpool - Lille op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op dinsdag 21 januari 2025 staat de spannende Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Lille op het programma. Beide teams zijn in goede vorm en het belooft een interessante ontmoeting te worden. Voor de fans die de wedstrijd vanuit Nederland willen volgen, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport 2.

Hoe laat begint Liverpool - Lille?

De aftrap van de wedstrijd tussen Liverpool en Lille is om 21:00 uur. De UEFA heeft de Duitser Felix Zwayer aangewezen het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender is Liverpool - Lille te zien?

De Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Lille wordt uitgezonden op Ziggo Sport 2. Dit kanaal is beschikbaar voor Ziggo-klanten en kan ook worden bekeken via Ziggo Sport Totaal voor klanten van andere providers. Check bij je provider op welk kanaal Ziggo Sport 2 wordt uitgezonden.

Recente prestaties van Liverpool en Lille

Liverpool staat momenteel bovenaan de Champions League met achttien punten uit zes wedstrijden en een doelsaldo van twaalf. In hun laatste vijf wedstrijden boekten ze overwinningen tegen Brentford (0-2) en Accrington (4-0), maar speelden ze ook gelijk tegen Nottingham Forest (1-1) en Manchester United (2-2), en verloren ze van Tottenham (1-0).

Lille staat op de achtste plaats met dertien punten en een doelsaldo van drie. Hun recente vorm laat een overwinning tegen Nice (2-1) zien, terwijl ze gelijkspeelden tegen Auxerre (0-0) en Nantes (1-1). De bekerwedstrijd tegen Marseille won Lille na strafschoppen.

Onderlinge historie

De laatste keer dat Liverpool en Lille elkaar ontmoetten was in 2010. Liverpool won toen met 3-0, nadat Lille de eerste ontmoeting met 1-0 had gewonnen. Het wordt interessant om te zien hoe de teams het deze keer tegen elkaar opnemen.