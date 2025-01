Carragher snoeihard voor Amorim na ‘bizar’ interview, ook voormalig Ajax-ster moet het ontgelden

Jamie Carragher begrijpt niets van de uitspraken van Ruben Amorim over het niveau van de selectie van Manchester United. Volgens het icoon van Liverpool is het een van de meest ‘bizarre’ en ‘belachelijke’ dingen die een trainer ooit heeft gezegd. Ook moet het ontgelden na zijn interview van enkele weken geleden.

Afgelopen weekend baarde Amorim opzien op de persconferentie na de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (1-3). “Stel je even voor wat dit betekent voor de fans van Manchester United”, begon de Portugees. “Ze krijgen een nieuwe coach die vaker verliest dan de vorige coach”, doelt de trainer op Erik ten Hag. “Ik ben me daar zeer bewust van. Iedereen onderpresteert hier. De tegenstanders zijn beter dan wij. Er zijn veel zaken waar we niet constant in zijn. Het is een zware periode”, zegt Amorim, die zijn elftal vervolgens het slechtste Manchester United ooit noemt.

Maandagavond reageert Carragher bij Sky Sports op de uitspraken van de trainer van The Red Devils. “Ik denk dat het één van de meest bizarre en belachelijke dingen was die ik ooit van een manager heb gehoord”, stelt het clubicoon van de aartsrivaal. “Waarom zou je zoiets zeggen? Dat is het soort opmerking dat een analist op televisie zou maken, en die hij dan zou moeten verdedigen.” Carragher vraagt zich dan ook af wat Amorim hiermee wil bereiken. “We weten allemaal dat het een slecht Manchester United is.”

“Hij heeft het gewoon opgeblazen”, gaat de voormalig verdediger verder. “Het is een quote die hem de rest van het seizoen zal blijven volgen. Hij zei tegen de journalisten daar: ‘Ik heb jullie de kop gegeven’. Waarom je dat als manager zou willen doen, geen idee”, spreekt Carragher nogmaals zijn verwondering uit. De oud-prof denkt dan ook dat de clubleiding in gesprek moet gaan met Amorim. “Ik zou verbaasd zijn als de mensen aan de top hem niet aanpakken. Zo kun je als manager van Manchester United niet praten. Je gooit geen olie op het vuur.”

Lachen om Martínez

Naast de verbazing om Amorim moet Carragher ook heel erg lachen om de uitspraken van Martínez na de wedstrijd tegen Liverpool. “Ik heb niet veel sympathie voor de spelers van Manchester United, ze zijn al een paar jaar een grap”, lacht de voormalig voetballer. “Een paar weken geleden, nadat ze tegen Liverpool speelden, zag ik een interview met Lisandro Martínez waarin hij het had over de mentaliteit en op zijn hoofd tikte. Ik barstte bijna in lachen uit, om eerlijk te zijn. United heeft zo vaak de handdoek in de ring gegooid tijdens wedstrijden de afgelopen vier à vijf jaar.”

