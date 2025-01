Morgan Gibbs-White haalt gram, nadat fans zijn bekende vriendin afschuwelijk beledigen

speelt maandagavond met Nottingham Forest de uitwedstrijd tegen zijn voormalig werkgever Wolverhampton Wanderers. De Engelse middenvelder haalde razendsnel zijn gram, nadat hij een bijzonder vijandig ontvangst kreeg van de supporters op Molineux. Onder anderen zijn vriendin Britney De Villiers werd daarbij vreselijk beledigd.

Gibbs-White is een jeugdexponent van Wolverhampton. De aanvallende middenvelder belandde op achtjarige leeftijd in de jeugdopleiding van the Wolves en speelde uiteindelijk 88 wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 1 assist. In 2022 verruilde hij Wolverhampton voor minimaal dertig miljoen euro en maximaal vijftig miljoen euro voor een avontuur bij Nottingham Forest.

Dat die overstap hem niet in dank is afgenomen, bleek maandagavond wel in de openingsfase. Gibbs-White werd vanaf het eerste fluitsignaal uitgejoeld door supporters van Wolverhampton. Ook zijn vriendin Britney De Villiers, een bekende internetpersoonlijkheid met op het moment van schrijven ruim 597.000 volgers op TikTok en 274.000 volgers op Instagram, moest het ontgelden: fans van Wolverhampton zongen dat zij een ‘slag’, oftewel een ‘hoer’ of een ‘slet’ is.

Gibbs-White had niet lang nodig om de supporters van Wolverhampton het zwijgen op te leggen: al na zeven minuten spelen opende hij vanaf een meter of twaalf de score met een laag schot. De 24-jarige middenvelder vierde het doelpunt vervolgens door zijn wijsvingers in de oren te stoppen.

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het doelpunt van Gibbs-White te bekijken op X:

⏱️ Uit een razendsnelle counter doet Morgan Gibbs-White zijn oude club pijn, en zet Nottingham Forest op een 0-1 voorsprong!#ViaplayVoetbal #WOLNFO — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 6, 2025

