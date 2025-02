Een fraai affiche in de Premier League: nummers drie Nottingham Forest ontvangt nummer twee Arsenal. De topper begint om 20.30 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Arsenal, dinsdagavond de tegenstander van PSV in de Champions League, incasseerde zaterdag een pijnlijke nederlaag tegen West Ham United (0-1). Daardoor is koploper Liverpool verder uit zicht geraakt. Nottingham kan het gat met Arsenal bij een overwinning terugbrengen tot drie punten.