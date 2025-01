Niet Mourinho, maar Moyes gaat vacature in Premier League invullen

David Moyes keert terug bij Everton. Volgens Sky Sports zijn de trainer en de club akkoord over een nieuwe samenwerking. Moyes wordt zodoende de opvolger van de ontslagen Sean Dyche. Naar verwachting wordt de aanstelling binnen 24 uur officieel bevestigd.

Moyes is clubloos sinds zijn vertrek bij West Ham United aan het eind van het seizoen 2023/24. Hij was tussen 2002 en 2013 al werkzaam als trainer van Everton. Hij loodste the Toffees in 2005 naar de vierde plek, de hoogste klassering ooit in de Premier League, en eindigde gedurende zijn dienstverband meestal tussen plek vijf en acht. Moyes verdiende in 2013 een overstap naar Manchester United, waar hij de opvolger werd van Sir Alex Ferguson. Na zijn vertrek ging het bergafwaarts met Everton, dat op dit moment zestiende staat.

Donderdag meldde The Sun dat José Mourinho in beeld was om bij Everton aan de slag te gaan, maar de keuze is dus gevallen op Moyes. Volgens The Times gaat de 61-jarige oefenmeester een contract tot medio 2027 ondertekenen op Goodison Park. Hij krijgt de opdracht om met Everton weer de weg omhoog te vinden. Dyche won slechts een van de laatste elf wedstrijden in de Premier League.

