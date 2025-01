‘José Mourinho staat voor nieuwe samenwerking met man ‘die hem de meeste pijn’ deed’

José Mourinho is in beeld om terug te keren in de Premier League, weet The Sun. De Portugese trainer moet bij Everton de opvolger worden van Sean Dyche, die onder grote druk staat. Ook voormalig trainer David Moyes is een kandidaat voor een terugkeer bij Everton.

Everton draait al enkele seizoenen moeizaam en daar is ook de huidige voetbaljaargang geen uitzondering op. Dyche werd in januari 2023 aangesteld om The Toffees in de Premier League te houden, waar hij de afgelopen twee seizoenen in slaagde. Dit jaar heeft Everton na negentien duels slechts zeventien punten, waarmee het zestiende staat. De voorsprong op Ipswich Town, dat onder de degradatiestreep staat, is slechts een punt. Wel heeft Everton een wedstrijd minder gespeeld, aangezien de stadsderby in eigen huis tegen Liverpool werd uitgesteld wegens storm Darragh.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: José Mourinho heeft nog één grote ambitie: 'Dat zou ongelooflijk zijn'

In aanloop naar de FA Cup-wedstrijd tegen Peterborough United gaf Dyche aan dat hij het logisch vindt dat zijn club nadenkt over zijn opvolger. “Als je een bedrijf en club van dit formaat bent, moet het zoeken naar opvolgers altijd tot de taken behoren. Daar heb ik geen problemen mee”, wordt de oefenmeester geciteerd door de krant.

LEES OOK: Edoardo Bove verlaat ziekenhuis en wordt plots gelinkt aan één specifieke Premier League-club

Mourinho vorig jaar ontslagen door eigenaar Everton

Bij een ontslag van Dyche, is Mourinho in beeld hem op te volgen. De Portugees staat pas sinds afgelopen zomer aan het roer bij Fenerbahçe, maar zou Turkije halverwege het seizoen dus alweer kunnen verlaten. Opmerkelijk aan de link is dat Mourinho een jaar geleden nog werd ontslagen bij AS Roma, dat met Dan Friedkin dezelfde eigenaar heeft als de Engelse laagvlieger. Ondanks ontslagen bij clubs als Chelsea, Tottenham Hotspur, Real Madrid en Manchester United noemde de Portugees zijn vertrek uit Rome het ontslag ‘dat hem de meeste pijn deed’. Naast Mourinho is ook Moyes in beeld Dyche op te volgen. De Schot had het tussen 2002 en 2013 al voor het zeggen bij Everton.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Zeer opvallend spreekkoor over Joshua Zirkzee bij Liverpool - Manchester United

De supporters van Manchester United steken Joshua Zirkzee een hart onder de riem, nog geen week nadat ze de spits een vernederende behandeling gaven.