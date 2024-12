Storm Darragh zet streep door derby tussen Everton en Liverpool

De ontmoeting tussen Everton en Liverpool die voor zaterdagmiddag op de planning stond gaat niet door. Dat meldt de doorgaans uitstekend geïnformeerde David Ornstein van The Athletic althans. De storm Darragh zet een streep door de Merseyside derby. De Britse overheid heeft miljoenen mensen in het Verenigd Koninkrijk gevraagd om zaterdag binnen te blijven. Er wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke omstandigheden.

Het nieuws gebracht door Ornstein is inmiddels ook bevestigd door Everton. Volgens de verslaggever van The Athletic is de ontmoeting tussen Everton en Liverpool afgelast vanwege ‘veiligheidsredenen’. “Het besluit volgt op de massale ontwrichting veroorzaakt door storm Darragh. De beslissing om de wedstrijd, de laatste Merseyside derby in de Premier League die op Goodison Park zal plaatsvinden, uit te stellen, werd genomen door de autoriteiten en niet door de twee clubs”, zo leest het.

In het Verenigd Koninkrijk geldt code rood wegens storm Darragh. Duizenden mensen in het noorden van Ierland, Engeland en Wales zitten zaterdagochtend zonder stroom en het treinverkeer ligt plat. Er wordt bovendien gewaarschuwd voor levensgevaarlijke omstandigheden. In de gebieden worden windstoten tot maar liefst 140 kilometer per uur verwacht, wat kan zorgen voor rondvliegend puin en omvallende bomen. Daarnaast wordt verwacht dat de wind grote golven, stroomstoringen en schade aan gebouwen kan veroorzaken.

Nieuwe datum zoeken

Het belooft een flinke klus te worden om een nieuwe datum te vinden voor de wedstrijd tussen Everton en Liverpool. Een moment nog vóór de jaarwisseling lijkt onmogelijk. Voor Liverpool staat dinsdag het uitduel met Girona in de Champions League op het programma, waarna het tot 1 januari ook nog wedstrijden speelt tegen Fulham, Southampton (League Cup), Tottenham Hotspur, Leicester City en West Ham United. In januari is het programma eveneens bomvol voor de ploeg van trainer Arne Slot. Tussen 5 januari en 1 februari spelen The Reds tegen achtereenvolgens Manchester United, Accrington (FA Cup), Nottingham Forest, Brentford, LOSC Lille (Champions League), Ipswich Town en PSV (Champions League).

Everton moet in de laatste weken van dit kalenderjaar eveneens nog aan de bak, maar is in tegenstelling tot Liverpool niet meer actief in de League Cup. De huidige nummer vijftien van de Premier League speelt tot de jaarwisseling nog tegen Arsenal, Everton, Manchester City en Nottingham Forest. In januari staan er krachtmetingen met Bournemouth, Peterborough (FA Cup), Aston Villa, Tottenham Hotspur en Brighton & Hove Albion op het programma.

🚨 Everton vs Liverpool called off. Final scheduled Merseyside derby at Goodison Park postponed by authorities on safety grounds, due to weather Storm Darragh is causing. Game will be rescheduled. Statements to follow @TheAthleticFC #EFC #LFC #StormDarragh https://t.co/Hg7vI1DkoJ — David Ornstein (@David_Ornstein) December 7, 2024 Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs — Everton (@Everton) December 7, 2024

