Opstelling Ajax: Farioli wijzigt elftal op twee plekken voor bekerkraker tegen AZ

Francesco Farioli heeft de opstelling van Ajax voor het bekerduel met AZ bekendgemaakt. Voor de kraker in Alkmaar wijzigt de Italiaan zijn elftal op twee plekken. De achtste finale van de KNVB Beker wordt afgetrapt om 18.45 uur.

Onder de lat kiest Farioli voor Remko Pasveer, die dezelfde namen voor zich heeft als in de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-1 afgelopen zaterdag. Dat zijn Jorrel Hato, Youri Baas, Daniele Rugani en de aan een transfer naar AS Roma gelinkte Devyne Rensch. Op het middenveld voert de trainer een wijziging door. Kian Fitz-Jim neemt de plek van Davy Klaassen over en speelt samen met Jordan Henderson en Kenneth Taylor.

Ook voorin voert Farioli een wissel door. Brian Brobbey houdt zijn plek in de basis, terwijl ook Mika Godts aan de aftrap verschijnt. Steven Berghuis verliest wel zijn basisplaats ten opzichte van afgelopen weekend. Bertrand Traoré speelt op zijn positie.

Bij AZ spelen grotendeels dezelfde namen als afgelopen zaterdag op bezoek bij PSV (2-2). Alleen Jayden Addai is nieuw in het elftal van Maarten Martens. Ibrahim Sadiq, Ruben van Bommel en Mayckel Lahdo, die zondag nog een basisplaats had, moeten het duel overslaan met blessures.

Opstelling Ajax

Pasveer; Rensch, Rugani, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Opstelling AZ

Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Koopmeiners, Clasie, Mijnans; Poku, Parrott, Addai.

