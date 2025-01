Overzicht achtste finales KNVB Beker: programma 14, 15 en 16 januari

De winterstop in Nederland is nog maar net voorbij, maar zestien clubs kunnen zich alweer opmaken voor een midweeks programma met de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. In totaal strijden zestien clubs, waaronder vier amateurploegen, om een plek in de kwartfinale. In dit artikel vind je het volledige programma van de achtste finales van de KNVB Beker en zullen ook alle uitslagen worden bijgehouden.

De tweede ronde, die vlak voor de winterstop werd afgewerkt, leverde weer een aantal verrassingen op. Zo ging Willem II onderuit op bezoek bij Noordwijk (2-1), leed Fortuna Sittard een 3-1 nederlaag tegen Quick Boys en verslikte FC Volendam zich in de Rijnsburgse Boys (2-0). In de achtste finales staat enkele fraaie affiches op het programma met onder meer AZ - Ajax en Go Ahead Eagles - FC Twente.

Programma KNVB Beker dinsdag 14 januari

18.45 uur

AZ - Ajax

20.00 uur

Noordwijk - Barendrecht

21.00 uur

PSV - Excelsior

Programma KNVB Beker woensdag 15 januari

18.45 uur

Go Ahead Eagles - FC Twente

20.00 uur

RKC Waalwijk - FC Utrecht

21.00 uur

Rijnsburgse Boys - Feyenoord

Programma KNVB Beker donderdag 16 januari

18.45 uur

De Graafschap - Heracles Almelo

21.00 uur

Quick Boys - sc Heerenveen

Wie denk jij dat de grootste kans maakt om de KNVB Beker te winnen dit jaar? Laden... 12.9% Ajax 50% PSV 17.7% Feyenoord 19.4% Een andere club 62 stemmen

