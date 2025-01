PSV - AZ op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zaterdag 11 januari 2025 staat de spannende Eredivisie-wedstrijd tussen PSV en AZ op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven. Waar en hoe laat wordt de wedstrijd uitgezonden?

Hoe laat begint PSV - AZ?

De aftrap van de wedstrijd tussen PSV en AZ is om 21:00 uur. Het duel in Eindhoven staat onder leiding van Danny Makkelie.

Op welke zender is PSV - AZ te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op ESPN 1. ESPN 1 is bij veel providers beschikbaar in het basispakket. Bij KPN is ESPN 1 te vinden op kanaal 14, bij Ziggo op kanaal 18 en bij Odido op kanaal 150.

Hoe staan PSV en AZ ervoor in de Eredivisie?

PSV staat momenteel bovenaan in de Eredivisie met 45 punten uit zeventien wedstrijden en een indrukwekkend doelsaldo van 46. AZ volgt op de vijfde plaats met 32 punten en een doelsaldo van veertien. Beide teams hebben de laatste weken goede resultaten behaald. PSV won recentelijk met 3-0 van Feyenoord en 8-0 van HFC, terwijl AZ een 1-0 overwinning boekte tegen Twente en met 3-1 won van Groningen.

Onderlinge historie

De laatste ontmoetingen tussen PSV en AZ laten een voordeel zien voor PSV. In de meest recente wedstrijd op 19 oktober 2024 won PSV met 2-1 van AZ in Alkmaar. Eerder, op 6 april 2024, was PSV ook te sterk met een 5-1 overwinning in Eindhoven.

