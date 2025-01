PSV - Excelsior op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op dinsdag 14 januari 2025 staan PSV en Excelsior tegenover elkaar in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. De wedstrijd wordt gespeeld in het Philips Stadion in Eindhoven. Waar en hoe laat wordt de ontmoeting tussen PSV en Excelsior uitgezonden?

Hoe laat begint PSV - Excelsior?

De aftrap van de wedstrijd tussen PSV en Excelsior is om 21:00 uur. De KNVB heeft Allard Lindhout aangesteld om de wedstrijd in goede banen te leiden.

Op welke zender is PSV - Excelsior te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op Star Channel en ESPN. Star Channel is een open kanaal en te ontvangen op kanaal 11 bij Ziggo en kanaal 16 bij KPN. ESPN is bij veel providers beschikbaar in het basispakket, bij KPN op kanaal 14 en bij Ziggo op kanaal 18.

Recente prestaties van PSV en Excelsior

PSV ging de winterstop in met een overtuigende 3-0 overwinning op PSV. Na korte break kwam de ploeg van trainer Peter Bosz minder goed uit de startblokken. In een matige wedstrijd speelde koploper PSV met 2-2 gelijk tegen AZ. Excelsior eindigde het afgelopen jaar met een 1-1 gelijkspel tegen VVV-Venlo, afgelopen vrijdag werd de Keuken Kampioen Divisie door de Rotterdammers hervat met een 1-0 zege op FC Dordrecht.

Onderlinge historie

PSV wist de laatste vijf ontmoetingen met Excelsior winnend af te sluiten. Als we kijken naar de totale balans tussen beide ploegen dan is die overduidelijk in het voordeel van de Eindhovenaren: 22 overwinningen, tweemaal een gelijkspel. De Rotterdammers, die dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie uitkomen, wisten nog nooit te winnen van PSV. Wordt dinsdagavond de eerste keer?