Quick Boys - sc Heerenveen op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op donderdag 16 januari 2025 staat de spannende bekerwedstrijd tussen Quick Boys en sc Heerenveen op het programma. Deze wedstrijd in de TOTO KNVB Beker wordt gespeeld op Sportpark Nieuw Zuid. Hieronder lees je waar en hoe laat de wedstrijd te zien is.

Hoe laat begint Quick Boys - sc Heerenveen?

De aftrap van de wedstrijd tussen Quick Boys en sc Heerenveen is om 21:00 uur. Alex Bos is door de KNVB aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender is Quick Boys - sc Heerenveen te zien?

De wedstrijd wordt uitgezonden op Star Channel en ESPN. Star Channel is een open kanaal en te ontvangen op kanaal 11 bij Ziggo en kanaal 16 bij KPN. ESPN is bij veel providers beschikbaar in het basispakket, met ESPN 1 op kanaal 14 bij KPN en kanaal 18 bij Ziggo.

Recente prestaties van Quick Boys en sc Heerenveen

Quick Boys heeft in de KNVB Beker al afgerekend met twee Eredivisionisten. In eigen huis wonnen de Katwijkers van Almere City (3-0) en Fortuna Sittard (3-1). Het Heerenveen van trainer Robin van Persie is dus gewaarschuwd. De Friezen zelf werden met een forse 3-0 nederlaag tegen laagvlieger Almere City de winterstop ingestuurd, nadat het daags ervoor met 0-1 wist te winnen van ASWH. Heerenveen kwam met een 2-4 overwinning op NAC Breda wel goed uit de korte break.