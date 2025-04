Dit is Demi de Wit, de vrouw van Branco van den Boomen

kwam in 2023 naar Ajax na drie seizoenen bij Toulouse gespeeld te hebben. De Veldhovenaar keerde met zijn gezin terug naar Nederland. Wie is de vrouw van Van den Boomen en hoe ziet het gezin eruit?

Demi de Wit: de vrouw van Branco van den Boomen

De vrouw van Van den Boomen heet Demi Van den Boomen - de Wit. De twee zijn al geruime tijd bij elkaar, namelijk sinds 6 april 2010. De teller staat sinds kort dus op vijftien jaar. De Wit is geboren in 1994 en dus net iets minder dan een jaar ouder dan Van den Boomen (1995). Het toenmalige tienerkoppel kwam bij elkaar toen Van den Boomen nog in de jeugd van Willem II speelde.

© facebook.com/demi.dewit.18

Spelersloopbaan en eerste kindje

Artikel gaat verder onder video

De Wit is al die tijd bij Van den Boomen gebleven, zo is ook te zien op haar sociale mediakanalen. Intussen speelde Van den Boomen voor Jong Ajax, FC Eindhoven, sc Heerenveen, Willem II en de Graafschap. Ze deelt door de jaren heen veel foto’s met de voetballer, met wie ze in 2021 haar eerste kind kreeg. Dochter Lové werd geboren, terwijl Van den Boomen voor het Franse Toulouse speelde.

© facebook.com/demi.dewit.18

Tweede kind en werk

Aan het eind van 2021, na elf jaar ‘verkering’, ging het stel een geregistreerd partnerschap aan. Niet veel later volgde de boodschap dat De Wit in verwachting was van het tweede kindje. Na de overstap van Van den Boomen naar Ajax werd in Nederland zoontje Joaz geboren. De Wit is werkzaam in de beauty-industrie en heeft de opleiding tot schoonheidsspecialiste gedaan. Inmiddels heeft ze haar eigen bedrijf in Veldhoven, genaamd Pure by D. Beautysalon.

© facebook.com/demi.dewit.18

➡️ Meer boulevardnieuws

👉 Yolanthe onthult triest nieuws over Xess Xava (9): ‘Moederhart gebroken’

👉 Kenneth Taylor doet boekje open over relatie met Jade Anna 🔗

👉 René van der Gijp laat zich uit over toekomst met Minouche 🔗

👉 Nieuws over Vandaag Inside zorgt voor grote verbazing bij RTL Boulevard: 'Moderne slavernij' 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗