Belgische voetballer Radja Nainggolan beleeft geweldig debuut, maar wordt drie dagen later opgepakt

verdween de afgelopen jaren uit beeld, maar staat inmiddels volop in het middelpunt van de Belgische belangstelling. De voormalig middenvelder van onder meer AS Roma en Internazionale keerde eerder deze maand bij Lokeren-Temse terug in zijn thuisland en was bij zijn debuut meteen trefzeker, maar is maandagochtend opgepakt in verband met een onderzoek naar de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa via de haven van Antwerpen. Dat melden verschillende media in België, waaronder Het Nieuwsblad, althans.

Nainggolan was tijdens het Europees Kampioenschap van 2016 in Frankrijk nog basisspeler bij België en had met onder meer een doelpunt tegen Hongarije een belangrijk aandeel in het bereiken van de kwartfinales, maar kwam na dat toernooi niet tot nauwelijks meer in actie voor zijn land. Sterker nog, hij speelde op 27 maart 2018 zijn laatste interland voor de Rode Duivels. Nainggolan droeg nadien het shirt van Internazionale, Cagliari, Antwerp FC, SPAL én Bhayangkara (Indonesië), alvorens vorige week bij Lokeren-Temse terug te keren in België. Voor die club was hij vrijdag bij zijn debuut tegen Lierse SK meteen trefzeker, maar nu staat hij om een heel andere reden in het middelpunt van de belangstelling.

“De Brusselse politie heeft maandagochtend voetballer Nainggolan opgepakt in kader van een onderzoek naar de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa, via de haven van Antwerpen. In totaal werden zo’n dertig huiszoekingen uitgevoerd, hoofdzakelijk in de provincie Antwerpen en in Brussel”, zo meldt Het Nieuwsblad. Bij de huiszoeking maandagochtend in de Braziliëstraat in Antwerpen zou onder meer de auto van de voetballer zijn getakeld. “Nainggolan werd eerder al in verband gebracht met cocaïnesmokkel toen bleek dat een van zijn zakenpartners in een firma met privéjets, in het verleden veroordeeld was voor drugssmokkel met privéjets voor terreurorganisatie Hezbollah. In het Antwerpse nachtleven werd hij de laatste jaren ook opgemerkt met mensen die tegen het drugsmilieu aanschuurden”, zo klinkt het.

Het Nieuwsblad heeft Omar Souidi, de advocaat van Nainggolan, om een reactie gevraagd, maar op het moment van publiceren was hij nog onderweg naar zijn cliënt om hem bij te staan tijdens het verhoor.

🤯 Radja Nainggolan scored an olimpico on his debut in the Belgian 2nd division pic.twitter.com/hm6q0xTxqN — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 25, 2025

