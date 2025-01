Ranieri complimenteert AZ en weet precies waar hij Rensch kan gaan inzetten

Claudio Ranieri staat na de 1-0 nederlaag die hij met AS Roma leed tegen AZ verbitterd voor de camera's van Ziggo Sport, maar maakt de Alkmaarders in gesprek met verslaggever Noa Vahle ook een compliment. De 73-jarige oefenmeester laat zich daarnaast ook uit over zijn nieuwste aanwinst , die deze winter wordt overgenomen van Ajax.

AZ was donderdagavond op eigen veld nipt te sterk voor AS Roma door een treffer van Troy Parrott. De Noord-Ier werd door trainer Maarten Martens in eerste instantie op de bank gehouden ten faveure van Mexx Meerdink, maar kwam twintig minuten voor tijd alsnog binnen de lijnen voor zijn directe concurrent. Amper tien minuten later stond Parrott op de goede plek om van dichtbij de enige goal van de avond tegen de touwen te schieten.

"We hebben de bal veel gehad, maar AZ heeft de wedstrijd gewonnen. Dat hebben ze goed gedaan", zegt Ranieri in gesprek met Vahle. "Hun enige schot op doel ging erin, dus goed gedaan. Voor ons is het een grote teleurstelling: we speelden goed en creëerden veel kansen, maar als je niet scoort en de tegenstander wel, dan heeft de tegenstander het goed gedaan." Vahle vraagt of Roma gewoon pech heeft gehad, maar daar wil Ranieri niet in meegaan: "AZ speelde heel direct. Wij probeerden het tempo omlaag te brengen, maar het is onmogelijk om een doelpunt tegen te krijgen uit een ingooi."

Ranieri blij met multifunctionele Rensch

Vahle brengt het gesprek vervolgens op Rensch, wiens overstap van Ajax naar Rome eerder op de dag definitief door beide clubs werd bevestigd. "Wat ik van hem verwacht? Hij is een goede speler, hij kan zowel goed verdedigen als mee naar voren en is goed met beide voeten", zegt de oefenmeester. Ranieri denkt Rensch op verschillende manieren te kunnen gebruiken: "Hij kan op rechtsback staan maar ook in een driemansverdediging. Hij beheerst veel posities, want hij kan ook nog op links", aldus Ranieri.

‘Hun enige schot op goal hebben ze gescoord. Dat hebben ze goed gedaan.' 💬



Interview met Claudio Ranieri na de 1-0 nederlaag in Alkmaar

