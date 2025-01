AZ dankt invaller Parrott tegen AS Roma en zet enorme stap richting tussenronde

AZ heeft donderdagavond gewonnen van AS Roma. In de zevende wedstrijd in de competitiefase van de Europa League won het nipt na een loodzware wedstrijd: 1-0. Matchwinner werd invaller , die tien minuten voor tijd het enige doelpunt maakte.

Bij AZ ontbrak eerste spits Parrott in de basis. Trainer Maarten Martens besloot de spits, die met wat lichte klachten kampte, aan de kant te houden. De Ier viel later in de wedstrijd nog wel in. Daardoor stond Mexx Meerdink in de punt van de aanval. In de tegenstander trof AZ een ploeg die één punt meer wist te verzamelen tot nu toe. Het was voor beide teams zaak een overwinning te boeken, de afstand tot de gevreesde 25ste plek op de ranglijst was voor AZ één punt en voor AS Roma twee.

In de eerste helft was er van die urgentie weinig te zien. Beide teams speelden in een laag tempo en wisten nauwelijks gevaarlijk te worden. Meerdink had de beste kans, maar schoot van dichtbij wild over.

Na rust gaf AS Roma meer gas en zette AZ meteen onder druk. De Alkmaarders konden weinig meer doen dan tegenhouden, wat lange tijd goed ging. Ook omdat Roma de spaarzame kansen die het overwicht opleverde niet benutte. De grootste kans was voor Paulo Dybala, die van dichtbij over schoot na een sierlijke voorzet van Angeliño, oud-speler van NAC en PSV.

Net toen een gelijkspel het hoogst haalbare leek voor AZ sloegen de Alkmaarders uit het niets toe in de tachtigste minuut. AZ verplaatste het spel razendsnel van rechts naar links waar Møller-Wolfe de bal laag voor gaf. Zowel Parrott als invaller Ro-Zangelo Daal gingen voor de bal, waarna de bal achter keeper Mile Svilar verdween: 1-0. Na lang bestuderen van de beelden bleek Parrott de doelpuntenmaker.

Dankzij de overwinning staat AZ op elf punten uit zeven wedstrijden. AZ speelt de laatste wedstrijd uit tegen Ferencváros, waar oud-trainer Pascal Jansen onlangs vertrok. AS Roma gaat zich proberen te plaatsen voor de tussenronde via een thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.

