Real Madrid TV is woest: 'We moeten uit LaLiga stappen'

Bij Real Madrid TV is vrijdagavond woedend gereageerd op de rode kaart die Vinícius Júnior ontving tegen Valencia. Commentator Jesús Alcaide riep Real Madrid op om uit LaLiga te stappen.

Vinícius kreeg een rode kaart na een akkefietje met doelman Stole Dimitrievski van Valencia. In de slotfase van de wedstrijd werd Vinícius van de bal gezet in het strafschopgebied en ging hij naar het gras. Dimitrievski gaf hem een duwtje in de rug, waarna Vinícius opstond en een hardere duw gaf in het gezicht van de keeper.

Scheidsrechter Cesar Soto Grado werd door de videoscheidsrechter naar de kant geroepen om het incident te beoordelen. Hij gaf een gele kaart aan Dimitrievski en een rode kaart aan Vinícius, die razend was en tegengehouden moest worden door Antonio Rüdiger en een staflid van Real Madrid. Ondanks de rode kaart wist Real Madrid in de slotfase de 1-0 achterstand om te buigen in een 1-2 zege.

“Rood voor Vinícius. Ik spreek op persoonlijke titel: we moeten uit deze competitie stappen. We moeten weg uit deze competitie. Deze competitie is smerig. Het is vuiligheid, pure vuiligheid”, zei Alcaide toen Vinícius werd weggestuurd. Co-commentator David Álvarez deelde de woede: "Dimitrievski heeft bereikt wat hij wilde, namelijk dat Vinícius werd weggestuurd."

De commentatoren waren van mening dat scheidsrechter Soto Grado een oneerlijk besluit nam. "Of het is geel voor beiden, of rood voor beiden. Maar dat de één wel en de ander niet wordt bestraft, dat kan niet. Dit is wat uiteindelijk het verschil maakt.”

Men herinnerde zich ook eerdere vermeende arbitrale fouten tijdens Valencia – Real Madrid, zoals in maart 2024 toen Jesús Gil Manzano affloot toen Real Madrid dacht het winnende doelpunt te maken. Volgens de commentatoren overtrof het incident rond Vinícius echter alles: "Elke keer dat we dit stadion bezoeken, is het een foutenfestival."

Real Madrid in beroep

Via sociale media heeft Vinícius zelf ook gereageerd op zijn rode kaart. Hij lijkt inmiddels wat bekoeld. "Sorry en dank aan het team!", schrijft de Braziliaan. Trainer Carlo Ancelotti kondigt aan dat Real Madrid in hoger beroep gaat. "Dit was geen rode kaart. De keeper duwde hem en daar reageerde Vini op. Het had afgedaan moeten worden met een gele kaart voor beiden."

