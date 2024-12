Mbappé sneert op venijnige wijze naar PSG in video van Real Madrid

heeft in een sponsorvideo van Real Madrid en HP uitgehaald naar Paris Saint-Germain. De Fransman maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Parijs naar de Spaanse hoofdstad, wat hem bij PSG niet in dank werd afgenomen. De relatie tussen de steraanvaller en zijn oude club is dan ook niet goed te noemen.

Mbappé had afgelopen zomer eindelijk zijn transfer naar Real Madrid te pakken. De Fransman aasde al jaren op een overstap naar de Spaanse hoofdstad, maar de Parijzenaren wilden hem niet zomaar laten vertrekken. Toen Mbappé het einde van zijn contract naderde, besloot hij niet bij te tekenen, waarmee hij de transfer naar Real Madrid kon maken.

Omdat de clubleiding van PSG het vertrek van Mbappé niet in dank afnam, besloot deze de betalingen aan de aanvaller in april stop te zetten. De superster was het daar logischerwijs niet mee eens en besloot het bedrag terug te eisen van zijn voormalig werkgever. Sindsdien is er regelmatig sprake van moddergooien tussen beide partijen. Onlangs stelde de Franse voetbalbond FFF Mbappé in het gelijk, maar PSG is nog altijd niet van plan te betalen.

In een video van Real Madrid kon Mbappé het niet laten te sneren naar de club uit de Franse hoofdstad. In de video krijgen Jude Bellingham, Federico Valverde en Mbappé verschillende foto’s te zien uit de geschiedenis van Real Madrid. “Het jaar van deze foto vind ik niet zo leuk, want toen speelde ik bij PSG”, sneert de Fransman met een grijns op zijn gezicht.

💻🎞️ Our players explore our past and choose their best moments for @HP's Memories Mural! pic.twitter.com/trXHuhdggu — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 30, 2024

