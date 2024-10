Mbappé in gelijk gesteld, maar PSG weigert enorm bedrag te betalen aan voormalig ster

heeft de beroepszaak tegen Paris Saint-Germain gewonnen, zo weet L’Équipe. De rechtbank doet vrijdag uitspraak in de zaak. Zodra dat is gebeurd, zal de topclub uit de Franse hoofdstad een bedrag van 55 miljoen euro moeten betalen aan de aanvaller van Real Madrid. Volgens RMC Sport zijn de Parijzenaren dat echter niet van plan.

Mbappé verliet PSG vijf maanden geleden, na een dienstverband van zes jaar. Hij maakte transfervrij de overstap naar Real Madrid, maar leeft nog steeds in onmin met zijn oude club. Hij eist een bedrag van 55 miljoen euro. Dat bestaat uit een tekenbonus (36 miljoen euro) waar Mbappé aanvankelijk van afzag, plus 19 miljoen euro aan niet-betaald salaris.

In september werd Mbappé in het gelijk gesteld door de juridische commissie LFP, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de Ligue 1. PSG kreeg het bevel om het bedrag uit te keren, maar ging in beroep. Inmiddels heeft de koploper van Ligue 1 deze beroepszaak verloren, zo weet L’Équipe.

Toch is de verwachting van de krant dat de zaak hiermee nog niet ten einde komt. PSG zou namelijk nog in beroep kunnen gaan bij een hogere beroepscommissie, die verbonden is aan de Franse voetbalbond. Daarna behoren ook een gang naar de administratieve rechtbank en een verzoening bij het Franse Nationale Olympische en Sportcomité tot de opties. Aan de andere kant heeft Mbappé de mogelijkheid om contact op te nemen met de UEFA en het arbeidstribunaal om het conflict op te lossen.

Paris Saint-Germain weigert te betalen

Hoewel Mbappé dus gelijk heeft gekregen van de beroepscommissie, is PSG niet van plan het miljoenenbedrag aan de aanvaller over te maken, zo geeft een woordvoerder aan tegenover RMC Sport. “Nu de beroepscommissie meegaat in het advies van de juridische commissie, heeft PSG besloten met de zaak naar bevoegde rechtbanken te gaan. Ondertussen proberen ze nog altijd tot een schikking met de speler te komen”, klinkt het.

