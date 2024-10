PSG-fans woest na puntverlies tegen PSV: 'Een schandaal, geen club wordt zo vaak genaaid als wij!'

De supporters van Paris Saint-Germain vinden dat hun club dinsdagavond tegen PSV ernstig is benadeeld door de arbitrage. Scheidsrechter Glenn Nyberg legde de bal in blessuretijd in eerste instantie op de stip na een vermeende overtreding van op tegenstander , maar na ingrijpen van de VAR ging daar alsnog een streep door.

De grote uitblinker aan Franse zijde, Achraf Hakimi, slingerde in de derde minuut van de bijgetelde tijd nog maar eens voor vanaf de rechterkant. Asensio kwam voor Boscagli bij de eerste paal, maar de Franse PSV-verdediger zat er toch met een been tussen. De Spanjaard ging echter naar de grond alsof er een moordaanslag was gepleegd en Nyberg ging in eerste instantie dus mee met die lezing.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV-supporters dringen tóch PSG-stadion binnen maar stuiten op onaangename verrassing

De Zweedse arbiter werd echter naar de zijlijn geroepen door de als VAR dienstdoende Stuart Atwell en kwam na het bekijken van de beelden tot de conclusie dat er geen sprake was van een overtreding. Géén penalty dus, waardoor PSV standhield en een zwaarbevochten punt overhield aan het bezoek aan de Franse hoofdstad.

LEES OOK: Pijnlijk: basisspeler bij PSG - PSV krijgt een 2 als rapportcijfer

Op X blijken veel PSG-supporters er een hele andere lezing op na te houden, omdat zij vinden dat Asensio's rechterknie wel degelijk werd geraakt door Boscagli. "Hij schrapt de penalty na overleg met de VAR", schrijft een fan, gevolgd door de welbekende emoji die huilt van het lachen. "Er is geen enkele club die zo vaak wordt genaaid als wij in de Champions League", meent deze supporter. "Het is een dubbele fout", meent een andere PSG-fan. "Niet alleen mag de VAR niet callen omdat het ook bij twijfel geen duidelijke fout is, maar ook draait de scheidsrecher zijn oordeel terug zonder naar het contact bij de rechterknie te kijken. Het is een schandaal", fulmineert deze supporter, die wel afsluit met kritiek op zijn eigen favoriete club: "Ook al moeten we onze kansen afmaken." Een derde supporter windt er minder doekjes om: "Mensen die denken dat de UEFA niet corrupt is: sorry, maar jullie zijn erg naïef", schrijft deze fan.

Au delà de la piètre prestation offensive du #PSG il y avait bel et bien penalty sur Asensio. Mais bon ce soir le #PSG n’avait pas la bonne tunique une fois de plus #PSGPSV | #UCL | #uefachampionsleague pic.twitter.com/hnZAcfXWdT — Achille Ash (@AchilleA1) October 22, 2024 C'est très grave. Double erreur. Non seulement la VAR ne doit pas appeler car ce n'est pas une erreur manifeste même si il y a doute, mais en plus l'arbitre se déjuge sans regarder le contact derrière le genou droit. C'est un scandale. Même si on doit marquer nos occasions — OLIV 🇫🇷 (@OLIV_1981) October 22, 2024 Comme d'hab, la VAR juge ce qu'elle veut. Oui il prend le ballon. Mais avant cela, il prend clairement le genou d'Asensio non ? https://t.co/SNLKwudOFt — Nikop17 (@nikop17) October 22, 2024

Had PSG een penalty moeten krijgen voor deze actie van Boscagli? Laden... 15.1% Ja 84.9% Nee 179 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Maarten Wijffels onthult: 'Peter Bosz houdt het voor zich, maar ergert zich aan Boscagli'

Peter Bosz ergerde zich tijdens AZ - PSV aan Olivier Boscagli, zo beweert journalist Maarten Wijffels.