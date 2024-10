Pijnlijk: basisspeler bij PSG - PSV krijgt een 2 als rapportcijfer

heeft dinsdagavond een zeer matige indruk achtergelaten in de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en PSV in de Champions League. De Fransman miste een aantal grote kansen en liet zich in de aanloop naar de openingstreffer van Noa Lang zeer eenvoudig aftroeven door Olivier Boscagli. Dembélé zijn optreden wordt dan ook beoordeeld met het rapportcijfer 2.

PSG telde vorig jaar zomer vijftig miljoen euro neer voor de komst van Dembélé, die na zijn transfer van Borussia Dortmund naar FC Barcelona in de zomer van 2017 de hoge verwachtingen geen moment kon waarmaken. PSG durfde het desondanks met de blessuregevoelige buitenspeler aan. Na een moeizame start groeide Dembélé uit tot een belangrijke kracht in het elftal van trainer Luis Enrique, met onder meer twee doelpunten in het tweeluik met zijn oude club FC Barcelona in de kwartfinales van de Champions League.

Dembélé eindigde zijn eerste seizoen in Parijs op zes doelpunten en veertien assists in 42 wedstrijden in alle competities. Dit seizoen staat de teller na acht wedstrijden op vier doelpunten en vijf assists. Hij had zijn seizoenstotaal dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen PSV kunnen opkrikken. Zo raakte hij in de eerste helft van dichtbij de lat en hielp hij niet heel veel later de volgende grote kans om zeep. Die gemiste kansen én zijn negatieve aandeel in de openingstreffer van Lang maken dat hij van Get Football News France een 2 krijgt voor zijn optreden.

“De Franse international miste in de eerste helft meerdere kansen en was te passief bij het in ontvangst nemen van de bal vóór de onderschepping die tot het doelpunt van PSV leidde. Hij toonde zich in de tweede helft vóór zijn wissel wel iets scherper, maar het was nog steeds niet genoeg voor een speler van zijn status op een Champions League-avond”, zo leest het. Dembélé ontvangt het laagste rapportcijfer van alle spelers bij PSG. Er zijn slechts vier voldoendes uitgedeeld, aan doelpuntenmaker Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho en João Neves. Laatstgenoemde leverde een schitterende assist op Dembélé, maar de aanvaller deed er niets mee (zie de beelden hieronder).

Casually putting Dembele in a one on one situation with his chest, are you madd pic.twitter.com/wNcEaTQaNY https://t.co/2zMy40K6r1 — 𝙀𝙢𝙖𝙙. (@jnevesera) October 22, 2024 Va falloir vraiment en parler de la finition à chier de Dembele sérieusement…

pic.twitter.com/2QClpkmrHR — lélé ❤️💙 (@Julien_27LS) October 22, 2024

