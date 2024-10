PSV-supporters dringen tóch PSG-stadion binnen maar stuiten op onaangename verrassing

Ondanks het feit dat PSV geen uitsupporters mee mocht nemen naar het bezoek aan PSG in de Champions League, is een onbekend aantal fans van de club er dinsdagavond tóch in geslaagd het Parc des Princes binnen te komen. Eenmaal in het stadion wachtte hen echter een onaangename verrassing.

Naar aanleiding van rellen die vorig seizoen uitbraken rond het bezoek van PSV aan RC Lens, besloten de Franse autoriteiten dat er geen Nederlandse supporters welkom waren bij het duel in Parijs - én in de stad. PSV en de fans spanden daarop een kort geding aan, waarin de rechter de club ook in het gelijk stelde, maar vanwege 'veiligheidsissues' besloten de Eindhovenaren tóch geen fans mee te nemen naar het uitduel in de Lichtstad.

Een aantal supporters had daar echter lak aan en besloot evenwel een poging te wagen hun club in het Parc des Princes aan te moedigen, zo blijkt uit een tweet van Voetbal Ultras. "Meerdere PSV-supporters waren toch binnengekomen in het stadion van PSG, ondanks het bizarre verbod", leest het. Eenmaal binnen wachtte hen echter een verrassing: "Helaas was de Nederlandse politie ook aanwezig om deze personen aan te wijzen, die vervolgens uit het stadion werden verwijderd."

Honderd procent waterdicht was die methode echter niet, zp blijkt althans uit de comments onder de tweet van Voetbal Ultras. Een twitteraar claimt namelijk dat kennissen van haar ('met de dochters') 'gewoon' in het stadion zouden hebben gezeten. Een andere twitteraar stuurt een foto die zo te zien vanaf de tribune van het Parc des Princes gemaakt is en schrijft: 'Genoten en niks van gemerkt!'.

Meerdere PSV-supporters waren toch binnengekomen in het stadion van PSG ondanks het bizarre verbod, maar helaas was de Nederlandse politie ook aanwezig om deze personen aan te wijzen, die vervolgens uit het stadion werden verwijderd..😅 #PSGPSV pic.twitter.com/UnQ9ssPm0U — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 22, 2024

