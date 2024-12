Kylian Mbappé komt met duidelijke reactie op vermeende verkrachtingszaak

Zondagavond heeft Canal+ op Franse televisie een exclusief interview met uitgezonden. De steraanvaller van Real Madrid reageert daarin op de vermeende verkrachtingszaak die tegen hem zou lopen.

Midden oktober werd de naam van Mbappé genoemd rondom een mogelijke verkrachtingszaak in Zweden. De Franse ster had tijdens een paar dagen vrijaf een tripje naar Stockholm gepland, en zou daar een dame op zeer incorrecte wijze hebben behandeld. "Ik ben nergens over geïnformeerd", reageert Mbappé echter tijdens het interview. De Zweedse politie heeft daarmee nog geen contact opgenomen met de aanvaller over een mogelijke verdenking. "Ik had het niet verwacht, ik was verrast. Ik heb geen oproeping ontvangen, niets. Ik heb me nooit geraakt gevoeld door de Zweedse affaire, want ik voel me er helemaal niet bij betrokken."

Artikel gaat verder onder video

De Franse speler gaf toe dat hij een avond met een vrouw had doorgebracht in Stockholm, maar die dame zou geen klacht hebben ingediend. "Ik heb geen idee om wie het gaat, ik laat het gerecht gewoon haar werk doen. Na afloop zal iedereen wel zijn conclusies trekken."

Real Madrid

Er kwamen ook verhalen naar buiten dat Mbappé depressief zou zijn. De linksbuiten is nog niet helemaal op stoom bij zijn nieuwe club Real Madrid, nadat hij na vele jaren aan onderhandelingen afgelopen zomer toch bij Paris Saint-Germain vertrok om De Koninklijke te versterken. In La Liga staat de aanvaller nu op negen doelpunten en één assist in vijftien wedstrijden. "Ik ben zeer gelukkig, Ik zal slagen bij Real Madrid. Dit is een andere context en een ander klimaat, maar ik wil hier prijzen pakken. Ik ben gewoon geen robot, maar iemand met angsten, twijfels en zwakke punten."

