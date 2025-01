Robin van Persie boekt zeldzame uitzege en verpest avondje NAC

SC Heerenveen heeft een klinkende zege geboekt op bezoek bij NAC Breda. De mannen van trainer Robin van Persie waren met 2-4 te sterk voor en zijn teamgenoten, het is pas de tweede uitzege van de Friezen dit seizoen.

Met elf punten uit de eerste tien wedstrijden (waaronder een 9-1 verlies bij AZ) begon het seizoen niet super goed voor Heerenveen. Daarna wisten de SuperFriezen zich op te knokken tot de middenmoot van de Eredivisie. Door deze overwinning is de kater die het opliep door bij Almere City te verliezen voor de winterstop (3-0) weggespoeld. NAC schiet hierdoor weer naar het rechterrijtje en valt zo langs Willem II en Heerenveen.

Soms heb je van die wedstrijden waarbij beide clubs nog los moeten komen of niet al te veel risico willen nemen in de beginfase, maar dat was in Breda niet het geval. Beide ploegen gingen vol voor de openingstreffer, die uiteindelijk gemaakt werd door Jacob Trenskow namens Heerenveen. Een voorzet van Mats Kohlert kwam voor de voeten van de Deen die hard de bal in het dak van het doel schoot.

Doelpunt Jahanbakhsh

Na een kwartiertje werd die voorsprong verdubbeld door Alireza Jahanbakhsh, die voor het eerst sinds april 2023 (toen namens Feyenoord tegen FC Utrecht) een competitiedoelpunt maakte. Een bekeken poeier in de linkerbovenhoek liet het uitvak andermaal ontploffen.

Het feestje werd echter bruut verstoord door Elias Omarsson die vijf minuten na de 0-2 de aansluitingstreffer voor zijn rekening nam: 1-2. Na een half uur vergrootte Heerenveen toch de voorsprong weer naar twee treffers, Marcus Linday was de aangever op de jonge Nikolai Hopland en zo stond het al 1-3 na dertig minuten.

😳🏟️ 4️⃣ doelpunten binnen een halfuur: 1️⃣-3️⃣



⚽️ J. Trenskow (7')

⚽️ A. Jahanbakhsh (13')

⚽️ E. Omarsson (19')

⚽️ N. Hopland (28') pic.twitter.com/HVCHQqML1P — ESPN NL (@ESPNnl) January 12, 2025

Het was een wedstrijd waarin een lesje effectiviteit werd gegeven. In de eerste helft stond het qua schoten op doel 1-3, dat was ook de stand op het scorebord. Na rust kwam de verloren zoon weer binnen de lijnen, namelijk Sydney van Hooijdonk. Na een mislukt buitenlands avontuur is hij transfervrij teruggekeerd naar het Rat Verlegh Stadion. Zijn terugkomst zorgde voor veel vreugde op de tribunes.

Sydney van Hooijdonk is terug op het oude nest 🪹💛🖤 pic.twitter.com/zYMrJJiLAW — ESPN NL (@ESPNnl) January 12, 2025

De tweede helft had weinig weg van de eerste helft. Heerenveen zette een stapje minder en NAC ging voor de aansluiting. Aan de supporters uit Breda heeft het niet gelegen, want qua sfeer was het weer een ouderwets avondje NAC.

Een kwartier voor tijd was het raak voor de thuisploeg. Opnieuw een lange inworp van Jan van den Bergh die bij Omarsson terechtkwam. Hij schoot vervolgens verwoestend raak en bracht zo de spanning terug in de wedstrijd. Vlak voor tijd ontplofte het Rat Verlegh Stadion omdat de 3-3 binnenviel. Het feestje was alleen van korte duur, want doelpuntenmaker Van den Bergh stond namelijk buitenspel. In de slotfase gooide Ilias Sebaoui de wedstrijd in het slot met een lage schuiver: 2-4. De uitbundige doelpuntenviering bij Heerenveen was veelzeggend voor hoe de tweede helft verliep.

Wat betekent dit voor de stand?

NAC Breda en Heerenveen wisselen hierdoor van plek, Willem II blijft tussen de twee ploegen in staan. NAC staat nu op plek elf en Heerenveen gaat naar het linker rijtje, de ploeg staat nu negende. Volgende week hebben beide ploegen een lastige speelronde. Heerenveen krijgt Ajax op bezoek, NAC ontvangt FC Twente.