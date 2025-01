Henk de Jong staat voor vertrek bij SC Cambuur

Henk de Jong is bezig aan zijn laatste maanden als trainer van SC Cambuur, zo meldt sportjournalist Geert van Tuinen van Omrop Fryslân. Van Tuinen geeft aan dat hij dit vanuit verschillende bronnen heeft vernomen. Het contract van De Jong bij de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie loopt deze zomer af.

In de Sportcast van Omrop Fryslân wordt gesteld dat het 'niet chic' is hoe de directie van Cambuur omgaat met het aflopende contract trainer van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. De verwachting is dat de ervaren trainer, die eerder succesvol was bij Cambuur en De Graafschap, niet mag blijven: "Henk de Jong is bezig met zijn laatste maanden bij Cambuur. Dat is wat ik off-the-record opvang uit verschillende hoeken", vertelt Van Tuinen in de Sportcast: "Dat leid ik ook af uit het feit dat Ard de Graaf (algemeen directeur) heeft gezegd dat ze later in het eerste kwartaal praten over contractverlenging."

Anton Faber, sportverslaggever van Omrop Fryslân, vindt dat Cambuur in het recht staat om een nieuwe trainer te zoeken. Hij plaatst wel één kanttekening: "Als je kijkt naar de betekenis van Henk de Jong voor Cambuur, dan is dit niet chic", oordeelt Faber. Van Tuinen is het met zijn collega eens en richt zich tot de beleidsbepalers van Cambuur: "Ik vind dat De Jong dan een koninklijke behandeling verdient als het gaat over hoe je dat brengt en ermee omgaat. Ik heb het idee dat het koninklijke op dit moment ver te zoeken is", geeft hij aan.

Zo reageert SC Cambuur

Omrop Fryslân heeft technisch manager Lars Lambooij vragen gesteld over de toekomst van De Jong als trainer van Cambuur. De bestuurder, die bij Cambuur voor het eerst werkzaam is als technisch eindverantwoordelijke, wil er niet al te veel over kwijt: "We gaan de komende periode goed nadenken wat het beste voor de club kan zijn. Dat kan met Henk zijn, maar dat kan ook een ander profiel zijn. Daar zal dit kwartaal wel een beslissing over komen."

