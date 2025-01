Volgende trainersontslag in de Eredivisie lonkt: 'Hij praat niet met zijn assistent'

De relatie in de technische staf van Heracles Almelo is volledig bekoeld, zo wordt gesteld in het programma De Oosttribune van RTV Oost. Hoofdtrainer Erwin van de Looi en assistent-trainer Hendrie Krüzen zouden maar weinig met elkaar bespreken. Er is, mede door de zwakke prestaties van Heracles Almelo, dan ook onzekerheid over de toekomst van Van de Looi.

Heracles staat momenteel op een vijftiende plaats in de Eredivisie. Het gelijkspel tegen directe concurrent Sparta in eigen huis was dan ook teleurstellend. Van de Looi gaf voor de wedstrijd aan dat er gewonnen móést worden van Sparta Rotterdam. Achteraf kon hij blij zijn met de remise, want de Almeloërs hielden namelijk wonder boven wonder een punt over aan het duel met de Spartanen. De bezoekers uit Rotterdam waren gedurende de gehele wedstrijd een stuk beter.

Teleurstellende prestaties in eigen huis

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Heracles Almelo enorm teleurstelt in een wedstrijd tegen een directe concurrent in de strijd tegen degradatie. Eerder dit seizoen werd er in Almelo niet gewonnen van RKC Waalwijk (2-2), Almere City (0-0) en Willem II (1-1). Op 2 november won Heracles Almelo voor het laatst een competitiewedstrijd. Destijds werd NAC Breda met 2-0 verslagen.

Relatie tussen Krüzen en Van de Looi

In het programma De Oosttribune van RTV Oost wordt na de zwakke wedstrijd tegen Sparta Rotterdam aan de bel getrokken: "Ik ben zo geschrokken van Heracles", begint presentator Bert van Losser: "Sparta Rotterdam was tachtig procent van de wedstrijd beter. Het publiek begon ook al te zingen van: Van de Looi rot op, Van de Looi rot op", weet de in het stadion aanwezige Van Losser. Tijmen van Wissing stelt hem vervolgens de vraag of Van de Looi de laan uitgestuurd moet worden: "Hendrie Krüzen (assistent-trainer) en Van de Looi praten niet met elkaar", reageert Van Losser. "Dat is het eerste waar Heracles nu aan moet werken. Of met elkaar door, of een keuze maken", stelt Van Losser.

De journalist vindt het wel een 'heel lastig dilemma' voor de Almelose club: "Het is heel moeilijk voor het bestuur. Als Krüzen eruit gaat heb je de supporters niet meer achter je staan, dat is dus een dilemma. Als je in de Eredivisie wil blijven dan moet het daar (technische staf) goed blijven", vindt Van Losser. Van Wissing deelt de mening van zijn collega: "Je voelt een bepaalde spanning. De harmonie ontbreekt volledig in de staf."

Er ontbreekt kwaliteit

Van Wissing vindt Van de Looi een kundige trainer, maar hij merkt dat de ervaren oefenmeester er binnen bepaalde geledingen rondom de club er niet goed op staat: "Bij de invloedrijkste sponsoren staat Van de Looi er gewoon niet goed op. Er is ook veel kritiek op Nico Jan-Hoogma (technisch directeur), en ik vind dat er ook kritisch gekeken moet worden naar Hoogma. Hij heeft de grootste portemonnee ever bij Heracles", weet Van Wissing, die vindt dat er kwaliteit ontbreekt.

Grijpt Heracles in?

De sportverslaggever verwacht nog niet dat er heel snel ingegrepen wordt door de clubleiding van Heracles Almelo: "Er is nog geen blinde paniek. Als er geen twee overwinningen in de komende drie wedstrijden tegen De Graafschap (KNVB Beker), Almere City en FC Groningen worden gehaald, dan blijft het wel uiterst onrustig. Ze zijn zo bang dat het wéér misgaat", doelt Van Wissing op de onverwachte degradatie van Heracles in 2022: "Deze weken gaat er nog niet ingegrepen worden, maar dat er scenario's worden besproken lijkt mij evident."