Steijn wil Sparta deze winter op twee posities te versterken: 'Dan kun je variëren in je speelwijze'

Maurice Steijn wil deze winter sowieso nog een spits en het liefst ook nog een buitenspeler toevoegen aan de selectie van Sparta Rotterdam. De Spangenaren, die als nummer zestien van de Eredivisie de winterstop ingingen, realiseerden in de eerste anderhalve week van de winterse transfermarkt enkel een uitgaande transfer: verkaste naar Almere City.

Sparta hervat de competitie zaterdag met een heus zespuntenduel tegen Heracles in Almelo. De ploeg van Erwin van de Looi heeft uit de eerste seizoenshelft veertien punten verzameld, twee meer dan het Sparta van Steijn, en staat daarmee op de vijftiende plaats - waarbij Heracles een wedstrijd minder speelde dan de Rotterdammers.

Steijn gaat voorafgaand aan het duel in Alemlo voor de camera's van ESPN in op de transferperikelen rond zijn ploeg. Het vertrek van Brym was wat de trainer betreft logisch: "Normaal gesproken doe je dat niet, een speler laten vertrekken terwijl je nog geen vervanger hebt gehaald. Alleen: de situatie met Brym was duidelijk, die wilde weg en wij wilden ook iets anders op die positie. Dan moet je ook niet het risico lopen dat zijn transfer niet doorgaat. Dat is voor hem niet fijn, de club waar hij naartoe gaat niet en voor ons ook niet", aldus de oefenmeester.

Verslaggever Sinclair Bischop vraagt Steijn vervolgens welke posities voor hem prioriteit genieten op de winterse transferperiode. "We staan zestiende, we staan waar we staan met pas twaalf punten, dat is duidelijk. Ik vind dat we sowieso een extra spits moeten hebben achter Tobias Lauritsen, want daar hebben we nu niemand. En ik vind eigenlijk ook dat we iets aan de zijkant moeten, een echte buitenspeler zou wel prettig zijn. Dan kun je ook variëren in je speelwijze, dat heeft wel mijn voorkeur", aldus Steijn.

