Maurice Steijn loopt blauwtje: gewenste aanwinst zet streep door transfer naar Sparta

Ole Sæter wordt niet de nieuwe spits van Sparta Rotterdam, meldt het doorgaans betrouwbare Transferwatch. De club van trainer Maurice Steijn had een akkoord bereikt met Rosenborg BK over een transfer van de 28-jarige spits, maar de Noor zelf ziet een overstap naar Rotterdam niet zitten.

Het is een flinke tegenvaller voor Sparta en Steijn. De Spangenaren zijn namelijk naarstig op zoek naar een nieuwe spits. Sparta staat halverwege de competitie op een teleurstellende zestiende plaats en wist slechts veertien doelpunten te maken. Tobias Lauritsen, de enige spits van de Spartanen, heeft het vizier bovendien niet op scherp staan. De Noor was in de eerste seizoenshelft goed voor 39 schoten, waarvan er 23 naast of over gingen. De 1.96 lange Lauritsen was overigens wel goed voor vier treffers.

In de jacht op een concurrent voor Lauritsen was Sparta uitgekomen bij Ole Sæter van het Noorse Rosenborg BK. Sæter heet net als Lauritsen de Noorse nationaliteit en was afgelopen seizoen in de Eliteserien goed voor tien treffers en twee assists in 23 wedstrijden. Beide clubs waren al akkoord over een transfersom van zo'n 450.000 euro, maar tot een transfer komt het niet.

Sæter ziet overstap naar Sparta niet zitten

Sæter zelf heeft geen interesse in een overstap naar Sparta, waardoor technisch directeur Gerard Nijkamp verder op zoek moet naar een spits. Het is wel de bedoeling dat er deze transferwindow nog een doelpuntenmaker voor de Spartaanse voorhoede bijkomt.

