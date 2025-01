Jeroen Rijsdijk handelt razendsnel en haalt oude bekende weg bij Sparta

Almere City FC heeft zich versterkt met . De 26-jarige spits komt over van Sparta Rotterdam en tekent in Almere een contract met de duur van tweeënhalf jaar, tot en met medio 2027. Hij is alweer de tweede aanwinst van de dag, nadat Almere eerder op de zaterdag bevestigde dat verdediger overkomt van Austria Wien.

Jeroen Rijsdijk, vrijdag gepresenteerd als de nieuwe trainer van Almere City, heeft zodoende in rap tempo twee nieuwe spelers kunnen verwelkomen. Hij kent Brym nog van hun gezamenlijke periode bij Sparta. Als assistent-trainer als hoofdtrainer van Sparta werkte Rijsdijk samen met de Canadese aanvaller.

Brym begon zijn carrière bij verschillende Franse en Belgische clubs, voordat hij in de zomer van 2021 naar Nederland kwam en bij FC Eindhoven tekende. In 2022 verkaste hij naar Sparta Rotterdam, dat hem in seizoen 2022/23 nog een seizoen verhuurde aan FC Eindhoven. De aanvaller is daarnaast dertienvoudig Canadees international.

“Ik heb goede gesprekken gevoerd met de staf en directie van Almere City FC over de uitdaging waar de club voor staat”, verklaart Brym zijn overstap op de website van Almere City. “Ik kijk ernaar uit om in Almere te spelen en de club te helpen om handhaving in de Eredivisie veilig te stellen.”

Technisch manager Johan Hansma prijst zich gelukkig met de nieuwe spits. “Charles-Andreas is een speler die wij al langer volgden, dus we zijn blij dat hij nu naar Almere komt”, vertelt hij. “Hij is een allround aanvaller met veel snelheid, diepgang en scorend vermogen. We verwachten dat hij een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van onze doelstellingen in de komende maanden.”

Ook Marvin Martins naar Almere

Zoals gemeld legde Almere City eerder op de dag al verdediger Marvin Martins vast. Hij speelde sinds 2022 bij het Oostenrijkse Austria Wien. Hij begon zijn carrière in Luxemburg bij Jeunesse d’Esch waarna hij verkaste naar het Portugese Casa Pia. In de laatste drie seizoenenkwam hij voor FK Austria Wien uit. Voor die club speelde hij in totaal 85 wedstrijden en scoorde hij twee keer. Daarnaast speelde de rechtspoot 37 interlands voor Luxemburg.

“Ik ben enthousiast om hier te zijn en deel uit te maken van een club met zoveel potentieel”, zegt Martins. “Samen, met de geweldige steun van onze fans, kunnen we mooie dingen bereiken de komende maanden, ik ben in ieder geval klaar om alles te geven om deze club trots te maken!”