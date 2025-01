Almere City heeft beet en presenteert opvolger van ontslagen Maduro

Jeroen Rijsdijk is bij Almere City de opvolger van de in december ontslagen Hedwiges Maduro. Dat meldt de huidige nummer zeventien van de Eredivisie via de officiële kanalen. De 47-jarige Rijsdijk heeft bij Almere City een contract getekend tot de zomer van 2025.

Rijsdijk is voor Almere City geen onbekende. De oefenmeester trad in januari 2020 al in dienst van de club als assistent-trainer onder hoofdtrainer Ole Tobiasen. Vanaf maart 2021 werd hij tijdelijk hoofdtrainer van Almere City, waarna hij in de zomer van dat jaar de overstap makte naar Sparta Rotterdam oom Hoofd Jeugopleiding te worden.

Onder Maurice Steijn werd hij assistent-trainer en na diens vertrek vorig seizoen naar Ajax zelfs hoofdtrainer. Het tweede seizoen onder Rijsdijk bij Sparta verliep minder goed, waarna hij op 1 november op straat werd gezet door de Spangenaren. Almere City zette Maduro één wedstrijd voor de winterstop op straat vanwege tegenvallende prestaties. Onder interim-trainer Anoush Dastgir wist de geplaagde laagvlieger uit de Eredivisie wel met 3-0 te winnen van sc Heerenveen.

“Ik ben vastberaden om met Almere City FC het maximale uit de komende maanden te halen”, laat Rijsdijk weten in een reactie. "Deze uitdaging vraagt om direct handelen, samenwerking en vol overgave strijden voor handhaving in de Eredivisie. Samen met de directie, staf, spelers, medewerkers en supporters ga ik alles geven om dit doel te bereiken.”

Almere City wil zich handhaven

Almere City staat momenteel op een zeventiende plaats in de Eredivisie met slechts negen punten. "De afgelopen periode zijn we op zoek gegaan naar de trainer die het beste past bij het belangrijkste doel op korte termijn: handhaving in de Eredivisie”, reageert technisch manager Johan Hansma.

“In januari staat er meteen een aantal cruciale wedstrijden op het programma waardoor een nieuwe trainer er direct moet staan. Jeroen is beschikbaar, zeer gedreven, heeft relevante ervaring, kent de club en een groot deel van de huidige staf en heeft bovendien in zijn eerste periode in Almere een zeer goede indruk achtergelaten", besluit Hansma.

