Van Persie sabelt Almere City neer: ‘Belabberd en heel vreemd’

Robin van Persie heeft geen goed woord over voor de keuze van Almere City om Hedwiges Maduro vlak voor de winterstop op straat te zetten. De trainer van sc Heerenveen is zaterdagavond met zijn ploeg op bezoek in Flevoland, waar hij aangeeft te balen van het vertrek van zijn generatiegenoot.

Almere City baarde woensdagavond opzien door Maduro enkele dagen voor de winterstop te ontslaan. De voormalig voetballer werd afgelopen zomer aangesteld als de opvolger van Alex Pastoor, maar onder zijn bewind liep het niet voorspoedig bij de Flevolanders. Na zestien duels stond Almere City met slechts zes punten op de laatste plaats in de Eredivisie. Eerder werd Foeke Booy aan de technische staf toegevoegd ter ondersteuning, maar dat sorteerde niet het gewenste effect.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: René Hake wordt plotseling gelinkt aan spoedige terugkeer in Eredivisie

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Almere City en Heerenveen laat Van Persie blijken dat hij de keuze van de tegenstander van zaterdag om Maduro te ontslaan afkeurt. Met name het moment waarop dit gebeurde, enkele dagen voor de winterstop, is volgens de oud-spits ‘belabberd’. “Ik weet wat Maduro erin stopt. Ik ken hem redelijk goed. Als speler uiteraard, maar ook als coach”, stelt Van Persie bij ESPN, waarna hij uitlegt dat ze tegelijk de trainerscursus volgden.

LEES OOK: Overtoom doet dringende oproep aan KNVB na nieuw trainersontslag

Van Persie steunt Maduro

“Sowieso weet je volgens mij waar je aan begint, met een jonge trainer”, richt hij zich weer tot Almere City. “Om dan een dag of drie voor de winterstop die keuze te maken… Dat is gewoon belabberd en heel vreemd.” Na het ontslag van Maduro heeft Van Persie contact met de oud-Ajacied opgenomen. “Ik heb hem daarin gesteund”, houdt de trainer van Heerenveen het kort.

Vind jij dat Almere City gelijk had met het ontslag van Hedwiges Maduro vlak voor de winterstop? Laden... 48.5% Ja, het was nodig 51.5% Nee, slecht moment 204 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lichtpunt voor Ajax: 'Wie ons uitlachte, moet spijt hebben, wat een aankoop!'

Een speler van Ajax kreeg grote complimenten tijdens de wedstrijd tegen Almere City.