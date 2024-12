Almere City neemt per direct afscheid van Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro is per direct ontslagen als trainer van Almere City FC, zo maakt de hekkensluiter van de Eredivisie bekend middels een persbericht.

Maduro werd aan het begin van het seizoen aangesteld als de opvolger van Alex Pastoor, die de Flevolanders met een historische promotie in 2023 naar de Eredivisie hielp. Maduro was in dat historische seizoen assistent, maar verliet Almere voor een dienstverband bij Ajax.

Almere City kent een belabberd tweede seizoen in de Eredivisie en staat na zestien speelrondes laatste met slechts zes punten. De achterstand op de veilige plek vijftien is opgelopen tot acht punten. Bovendien werd Ally in de TOTO KNVB Beker uitgeschakeld door Quick Boys (3-0).

“Hedwiges is een kind van de club en we hebben hem afgelopen zomer heel bewust aangesteld als hoofdtrainer”, vertelt technisch manager Johan Hansma in een reactie. “Wij wilden hem dan ook zolang mogelijk de tijd geven om met het team te groeien naar betere prestaties. Wij hebben hem daarbij maximaal proberen te ondersteunen maar helaas is dat nog steeds niet zichtbaar in performance en punten. Daarom hebben we na de evaluatie van vanochtend besloten te stoppen met de samenwerking.”

Vervanger

Almere gaat tijdens de winterstop op zoek naar een vervanger voor Maduro, 'met de insteek dat die vóór het begin van de hervatting van de competitie bij de club begint', meldt de club. Bij de laatste wedstrijd voor de winterstop, aanstaande zaterdag tegen SC Heerenveen (thuis), zullen assistent-trainers Anoush Dastgir en Foeke Booy de honneurs waarnemen.

