Marciano Vink in shock na wedstrijd van Ajax: 'Wat bezielde hem?'

Marciano Vink begrijpt helemaal niets van de beslissing van scheidsrechter Jeroen Manschot om de openingstreffer van Almere City tegen Ajax af te keuren. Junior Kabile zette in het eerste bedrijf van de bal af en verschalkte vervolgens Ajax-goalie , maar deed dit volgens Manschot op onreglementaire wijze.

In het programma Dit was het Weekend van ESPN wordt de beslissing van Manschot om de openingstreffer van de Almeerders af te keuren uitvoerig besproken: "Ik weet niet wat hij (Manschot, red.) hier zag", begint Vink bij het terugkijken van de beelden. Wat bezielde hem? Rensch is hier vrij nonchalant en wordt niet eens heel overdreven weggezet. Er is echt niks aan de hand", oordeelt Vink.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Francesco Farioli is Hans Kraay junior spuugzat en pakt verslaggever keihard aan

De verbolgen analist vervolgt: "Overal ter wereld is dit gewoon een goal. Zelfs in Togo is dit een goal", zo vermoedt hij. Vervolgens haakt collega Kenneth Perez in. Hij vindt dat Nederland, hoe lastig dat ook is, moet accepteren dat de scheidsrechters niet van een al te hoog niveau zijn.

LEES OOK: Ajax-speler noteert lagere passnauwkeurigheid dan álle spelers van Almere City

"De kwaliteit van de scheidsrechters is niet best in Nederland. Dat is gewoon een feit. Daar moeten we mee dealen, ze zijn gewoon matig. Het geld dat de KNVB ertegenaan gooit… Ik zou het halveren. Want het niveau wordt toch niet beter", denkt de Deense analist van ESPN.

Het duel van Ajax en Almere City was niet de enige wedstrijd waarin de arbitrage een hoofdrol opeiste. Ook duels tussen NAC en AZ en FC Utrecht en Go Ahead Eagles stonden in het teken van merkwaardige beslissingen van de arbitrage.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez is duidelijk: 'Best gek om te zeggen, maar absolute favoriet voor plek twee'

Ajax is de ‘absolute favoriet’ voor de tweede plaats in de Eredivisie, vindt Kenneth Perez.