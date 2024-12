Overtoom doet dringende oproep aan KNVB na nieuw trainersontslag

De KNVB moet zo snel mogelijk wat doen aan het proces van het opleiden van trainers, zo stelt Willie Overtoom op X. Hedwiges Maduro stond volgens de oud-voetballer te boek als ‘toptrainer in spe’, maar na zijn ontslag bij Almere City is er nauwelijks wat over van die reputatie.

Maduro werd woensdagavond op straat gezet door Almere City. Nadat de voormalig controleur al twee wedstrijden aan het roer had gestaan bij Ajax als interim-trainer na het ontslag van Maurice Steijn, mocht hij het dit seizoen zelf laten zien in Almere. Erg succesvol werd het huwelijk niet, aangezien Almere City in zestien duels in de Eredivisie slechts zes punten pakte, waarmee het op de laatste plaats staat. Ook in de KNVB Beker maakte de ploeg van Maduro een slechte beurt, door met 3-0 te verliezen bij de amateurs van Quick Boys.

Hoewel Maduro te boek stond als een toekomstig toptrainer, is het er in Flevoland niet uitgekomen. Hij is niet de eerste ‘toptrainer in spe’ wie het niet lukt, wat volgens Overtoom ‘opmerkelijk’ is. “Voor zijn aanstelling bij Ajax werd hij enorm geprezen, maar dit laat zien hoe cruciaal timing en het maken van de juiste keuzes zijn”, schrijft de voormalig middenvelder van AZ en Heracles Almelo. “Helaas is er in een jaar tijd weinig over van die goede reputatie, wat ik echt jammer vind.”

“Er zijn al weinig hele goede trainers, trainers die tactisch goed onderlegd zijn en weten wat ze doen, en hoe zij het ook over moeten brengen.” Trainers die dat in potentie wel kunnen, moet de KNVB koesteren, zo denkt Overtoom. “Ik vraag mij oprecht af hoe de KNVB trainers opleidt, want ook daar hoor ik veel klachten vandaan komen van cursisten. Het lijkt me dan ook hoog tijd voor vernieuwing in dat proces.”

