René Hake wordt plotseling gelinkt aan spoedige terugkeer in Eredivisie

René Hake zou een goede opvolger zijn van Hedwiges Maduro bij Almere City FC, zo vindt Voetbal International-journalist Chris Tempelman. Hij denkt dat Hake, die eerder uitstekend presteerde met Go Ahead Eagles, een type trainer is die goed in Flevoland zou passen.

Woensdagavond werd bekend dat Almere City hoofdtrainer Hedwiges Maduro de laan heeft uitgestuurd. Dat had alles te maken met de teleurstellende resultaten van de Almeerders tot dusver. Almere City staat met zes punten uit zestien duels onderaan in de Eredivisie. Er is binnen de club uit Flevoland geen vertrouwen meer dat Maduro de persoon is die het tij kan keren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Overtoom doet dringende oproep aan KNVB na nieuw trainersontslag

Tempelman, verslaggever bij Voetbal International, geeft in de podcast VI ZSM aan al nooit begrepen te hebben dat Maduro hoofdtrainer van Almere City werd: "Ik heb Maduro nog niet betrapt op het zijn van een goede hoofdtrainer. Hij is assistent bij Ajax geweest, waar hij ook weinig toevoegde, zo hoorde je uit de verhalen. Ik heb nooit begrepen waarom Almere City zo graag met Maduro in zee wilde gaan. Het heeft gewoon niet gewerkt", concludeert een kritische Tempelman.

René Hake?

René Hake, onlangs ontslagen als assistent-trainer van Manchester United, is een trainer die Maduro volgens Tempelman goed zou kunnen opvolgen: "Ik weet niet wat de afspraken met Manchester United zijn, maar ik kom uit bij Hake. Ik vind dit een goede trainer. Hij kan spelers beter maken. Of hij in staat is deze ploeg weg te halen waar ze staan, dat is een moeilijke klus, maar ik zou het hem wel toevertrouwen."