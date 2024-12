Ajax-supporters geven Maurice Steijn vlak voor tijd nog pijnlijke boodschap mee

Het weerzien met Ajax is voor Maurice Steijn niet uitgelopen op een feestje. De trainer van Sparta Rotterdam hoopte met zijn elftal tijdelijk uit de degradatiezone te komen aan de hand van een stunt, maar werd uiteindelijk op een pijnlijk spreekkoor 'getrakteerd'.

De wedstrijd tussen Sparta en Ajax was zondag van erbarmelijke kwaliteit. De beide ploegen leden keer op keer balverlies, waardoor er ook weinig actie voor de goal te zien was. In de tweede helft liep het bij de Amsterdammers iets beter, maar in veel kansen resulteerde dat niet. De ploeg van Francesco Farioli had een penalty nodig om op voorsprong te komen. Said Bakari haalde Jorrel Hato onderuit, waarna Kenneth Taylor koeltjes binnenschoot.

Drie minuten voor tijd maakte Ajax aan alle spanning een einde. Brian Brobbey kreeg de bal in de zestien aangespeeld maar een Sparta-verdediger haalde die bij hem weg. Uiteindelijk kwam de bal voor de voeten van Bertrand Traoré, die met een bekeken balletje in de verre hoek raak schoot. Na deze opluchting vonden Ajax-supporters het nog nodig een 'prikje na' te geven aan hun voormalige (en toen onsuccesvolle) trainer, Steijn.

Vlak na de goal zongen de meegereisde fans namelijk in het uitvak: "Maurice, neem je rotzooi mee!" Na het vertrek van Jeroen Rijsdijk nam Steijn het midden november over als trainer bij Sparta. Na zes duels wacht hij nog altijd op zijn eerste overwinning met de club. Tegen Ajax had er een gelijkspel ingezeten, maar toen duidelijk was dat dat niet meer zou gebeuren, konden de Amsterdamse fans het niet laten de trainer wat te tarten.

