Spoorboekje: zo laat zijn de lotingen voor de Champions League en de Europa League

Lotingen

Loting tussenronde Champions League (12:00 uur): Om 12.00 uur wordt er in het Zwitserse Nyon geloot voor de tussenronde van de Champions League. Zowel PSV als Feyenoord zitten in de koker voor uiteindelijk een plek bij de laatste zestien. Feyenoord vormt bij de loting een koppeltje met Juventus en komt uit tegen AC Milan of PSV. Het zou dus heel goed mogelijk zijn dat er een Nederlands onderonsje is in de tussenronde. Lees hier meer over de loting voor de tussenronde van de Champions League. Let op: de uitzending op Ziggo Sport begint al om 11:30 uur.

Loting tussenronde Europa League (13:00 uur): Om 13.00 uur, na de Champions League-loting, vindt in het Zwitserse Nyon de loting plaatst voor de tussenronde van de Europa League. Ajax, AZ en FC Twente hebben zich alle drie uiteindelijk geplaatst voor deze tussenronde. Ajax vormt een koppeltje met FCSB en kan uitkomen tegen Union Sint-Gillis of PAOK, AZ is een koppeltje met met FC Midtjylland en kan loten tegen Real Sociedad of Galatasaray en FC Twente vormt een koppeltje met Fenerbahçe en wacht mogelijk een trip naar FK Bodø/Glimt of het Belgische RSC Anderlecht. Lees hier meer over de loting voor de tussenronde van de Europa League. Let op: de uitzending op Ziggo Sport begint al om 12:45 uur.

Wedstrijden

NAC Breda - Heracles Almelo (20:00 uur): In de Eredivisie neemt NAC Breda het thuis op tegen Heracles Almelo. NAC zal proberen de nederlaag tegen PSV van vorige week achter zich te laten, terwijl Heracles hoopt de goede vorm van de afgelopen weken voort te zetten.

ADO Den Haag - FC Eindhoven (20:00 uur): ADO Den Haag ontvangt FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie. Beide teams zijn op zoek naar belangrijke punten om hun positie op de ranglijst te verbeteren.

FC Den Bosch - FC Volendam (20:00 uur): FC Den Bosch speelt thuis tegen FC Volendam. Den Bosch wil de goede lijn van de afgelopen wedstrijden doortrekken, terwijl Volendam zijn sterke aanvalsspel wil laten zien.

FC Dordrecht - De Graafschap (20:00 uur): Een spannende ontmoeting in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Dordrecht en De Graafschap. Beide teams hebben de punten hard nodig.

SC Cambuur - Telstar (20:00 uur): SC Cambuur neemt het op tegen Telstar. Cambuur wil zijn thuisvoordeel benutten om de drie punten binnen te halen.

Voetbal op TV

11:30 uur: Loting Champions League (knock-outfase), Ziggo Sport - liveverslag van de loting voor de tussenronde van de Champions League

12.45 uur: Loting Europa League (knock-outfase), Ziggo Sport - liveverslag van de loting voor de tussenronde van de Europa League

18:30 uur: 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98, Viaplay - liveverslag van het 2. Bundesliga-duel

18:30 uur: SV Elversberg - Karlsruher SC, Viaplay - liveverslag van het 2. Bundesliga-duel

20:00 uur: FC Den Bosch - FC Volendam, Star Channel - liveverslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:00 uur: FC Dordrecht - De Graafschap, ESPN 3 - liveverslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:00 uur: NAC Breda - Heracles Almelo, ESPN 2 - liveverslag van het Eredivisie-duel

20:00 uur: SC Cambuur - Telstar, ESPN 4 - liveverslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:30 uur: SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05, Viaplay - liveverslag van het Bundesliga-duel

20:45 uur: Montpellier HSC - RC Lens, Viaplay - liveverslag van het Ligue 1-duel

21:00 uur: Blackburn Rovers F.C. - Preston North End FC, Viaplay - liveverslag van het EFL Championship-duel

21:00 uur: Leganes - Rayo Vallecano, Ziggo Sport 2 - liveverslag van het Primera Division-duel

Vandaag jarig

Johan Derksen: 🎈 Vandaag, 31 januari, viert oud-voetballer en bekende voetbalanalist Johan Derksen zijn 76e verjaardag!

René Trost: 🎂 Ook oud-voetballer en voetbaltrainer René Trost is jarig. Hij viert vandaag zijn 60e verjaardag.

Reinier Robbemond: 🎉 Voormalig voetballer en trainer Reinier Robbemond viert vandaag zijn 53e verjaardag.

Dico Koppers: 🎈 De Nederlandse voetballer Dico Koppers viert vandaag zijn 33e verjaardag.