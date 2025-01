Pijnlijk: Hans Kraay verspreidt live op tv onwaarheden en wordt gecorrigeerd

heeft nog geen voorcontract getekend bij een andere club, zo heeft de spits duidelijk gemaakt. Hans Kraay junior gaf vrijdag aan dat hij begrepen had dat Eddahchouri een voorcontract bij een nieuwe club zou hebben getekend.

Dat deed de verslaggever van ESPN vrijdagavond in het programma Voetbal op Vrijdag. Volgens bronnen van Kraay had Eddahchouri, die na dit seizoen transfervrij is, al een contract getekend bij een nieuwe club. Het zou gaan om een voorcontract, wat zou betekenen dat hij Telstar dit seizoen transfervrij zou verlaten.

Hier is volgens Eddahchouri helemaal niets van waar, zo geeft hij na afloop van de wedstrijd tussen Telstar en Jong PSV (1-0) aan in gesprek met NH Sport: "Grappig dat je dat zegt, want dit is helemaal niet waar. Daar is niets van waar", herhaalt de doelpuntenmachine van Telstar: "Als het zo was, had ik het gewoon gezegd. Dan had de club er ook wel van geweten."

FC Magdeburg? Willem II?

De grote vraag voor Telstar is of Eddachouri deze winter een transfer gaat maken, of dat hij in de zomer transfervrij vertrekt. Volgens NH Sport vraagt Telstar een bedrag van 300.000 euro voor Eddachouri, die in de belangstelling van Magdeburg en Willem II zou staan.