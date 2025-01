Mats Seuntjens dicht bij terugkeer naar Eredivisie

staat voor een terugkeer naar de Eredivisie. De 32-jarige aanvallende middenvelder is met FC Groningen in gesprek over een transfer van CD Castellón.

Seuntjens staat sinds afgelopen zomer onder contract bij CD Castellón, dat wordt getraind door Dick Schreuder. De middenvelder komt echter weinig aan spelen toe bij de huidige nummer twaalf van de Segunda División: halverwege het seizoen staat de teller pas op twaalf competitiewedstrijden, waarvan tien als basisspeler. Daarin noteerde hij twee assists, maar nog geen doelpunten.

De interesse van FC Groningen in Seuntjens werd voor het eerst gemeld door het X-account WFCGRONINGEN. “FC Groningen heeft Mats Seuntjes van CD Castellón bijna binnen. De medische keuring is al voldaan”, schreef hij op oudjaarsavond.

De berichtgeving van WFCGRONINGEN werd vervolgens bevestigd door het Spaanse radiostation Cadena SER en Voetbalprimeur. FC Groningen mikt naar verluidt op de transfervrije komst van Seuntjes, wiens contract bij CD Castellón nog een halfjaar doorloopt.

Seuntjens speelde eerder in Nederland voor NAC Breda, AZ, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk en FC Utrecht. Tussendoor diende hij het Turkse Genclerbirligi.

Wanneer hervat FC Groningen het seizoen in de Eredivisie?

FC Groningen hervat het seizoen in de Eredivisie op zondag 12 januari 2025 om 14.30 uur met een thuiswedstrijd tegen Almere City. De noorderlingen staan halverwege het seizoen veertiende in de Eredivisie, met zestien punten uit zestien duels. Almere City staat met negen punten uit zeventien wedstrijden zeventiende.

